Apple annoncera enfin les nouveautés des mises à jour des AirPods

Il était temps ! Apple annonce qu'elle va commencer à répertorier les nouvelles fonctionnalités et les modifications apportées aux mises à jour du firmware des AirPods dans un prochain document d'assistance publié en fin de journée son site web.

Une nouveauté pour iOS 16

Dans la cinquième bêta pour développeurs d'iOS 16, la navigation dans Réglages > Général > À propos > AirPods et le fait d'appuyer sur "Version du micrologiciel" conduisent à une nouvelle page indiquant que les changements apportés de manière logicielle aux écouteurs Apple. Tout ceci sera complété par un lien vers un document d'assistance qui sera probablement publié d'ici la sortie publique d'iOS 16 en septembre.

Le nouveau document d'assistance AirPods sera probablement similaire à celui qu'Apple a publié pour les mises à jour du firmware AirTag plus tôt cette année.



Comme vous pouvez le constater, la nouvelle page "Version du firmware" affiche la version du firmware à la fois pour les AirPods et les étuis de chargement. La dernière version du firmware pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max a été publiée en mai et est répertoriée comme "4E71" dans l'application "Réglages". Il n'y a toujours pas de moyen manuel de mettre à jour le firmware des AirPods, les mises à jour s'installant automatiquement.