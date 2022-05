Jon Prosser publie les rendus de l'Apple Watch 8 redessinée

L'Apple Watch Series 8 devrait réaliser ce que la Series 7 n'a pas osé, c'est-à-dire un changement de design, enfin. Si Jon Prosser a raison, la montre intelligente d'Apple marquera une vraie rupture stylistique, une première depuis l'Apple Watch originale sortie au printemps 2015. Et sans surprise, le design général se veut plus carré et anguleux, comme depuis les iPhone 12.

Une vraie nouvelle Apple Watch 2022

La présentation de l’Apple Watch Series 7 le 14 septembre 2021 avait jeté un froid sur la communauté des leakers qui nous avaient promis un tout nouveau design. Alors que des personnalités comme Jon Prosser avaient annoncé un design plus plat et saillant, Apple avait finalement opté pour une sorte d'Apple Watch 6S, certainement en raison des difficultés de production en pleine période de pandémie. Mais ce n'est apparemment que partie remise puisque le YouTubeur est de retour avec une vidéo qui assure que la société dirigée par Tim Cook proposera ce nouveau design en 2022. Mieux, le compte ShrimpApplePro affirme également que la 8e Apple Watch ressemblera davantage à l’iPhone actuel.

Si dans l’ensemble, l’Apple Watch Series 8 ne reniera pas son look général, à savoir un écran rectangulaire, une couronne et un bouton, c'est surtout en vue de côté qu'on remarquera le changement. L'Apple Watch 2022 obtiendrait un châssis à bords droits et un écran totalement plat. La fin du design convexe donc.



Une bonne nouvelle mais qu'il faudra confirmer, car certains pensent qu'Apple reconduira une nouvelle fois l'apparence qu'on connait, à moins qu'il s'agisse seulement de l'Apple Watch SE 2 qui est attendue pour la rentrée, en même temps qu'une variante renforcée de la Series 8.



En tout cas, les rumeurs s'accordent toutes sur le fait que l’Apple Watch Series 8 devrait intégrer de nouveaux capteurs pour ajouter des fonctions de santé comme la prise de température corporelle.