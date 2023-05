Apple publie la mise à jour watchOS 9.5.1 avec des correctifs pour l'Apple Watch

Vous verrez instantanément watchOS 9.5.1, il suffit d'accepter les conditions générales d'utilisation puis de lancer le téléchargement et l'installation de la mise à jour. Attention, il est nécessaire que votre montre soit chargée à 50% minimum pour que l'installation de watchOS 9.5.1 se lance.

Vous possédez une Apple Watch éligible à watchOS 9 ? Une nouvelle mise à jour vous attend dès maintenant . Apple vient de mettre en ligne sur ses serveurs la mise à jour watchOS 9.5.1 , une version qui se concentre principalement sur des correctifs de bugs et qui apporte une stabilité optimale de manière globale. Vous l'aurez compris, Apple ne fournit pas de nouveautés, mais plutôt une meilleure expérience pour profiter au mieux de votre Apple Watch. Les ingénieurs ont certainement corrigé les problèmes d'écran verts .

Si personne n'attendait de mises à jour ce soir, Apple crée la surprise avec la publication d'une mise à jour corrective pour watchOS 9.5 . En effet, les utilisateurs peuvent bénéficier dès ce soir d'une nouvelle version visant à améliorer l'expérience utilisateur, ce qui passe sans surprise par des correctifs de bugs et des disparitions d'instabilité.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.