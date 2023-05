watchOS 9.5 provoque des écrans verts sur certaines Apple Watch

Si Apple n'a rien communiqué à ce sujet, cela semble peu probable que ce soit intentionnel, l'écran OLED paraissant alors comme un mauvais écran LCD, ce qui n'a jamais été le cas sur une Apple Watch. Le fond noir de l'écran est censé se confondre avec les contours qui font la jonction avec le boîtier. Si les causes sont encore inconnues à date, la teinte bizarre est apparue depuis la mise à jour watchOS 9.5 de la semaine dernière, ce qui laisse espérer un bug logiciel plutôt que matériel. Certains utilisateurs ont réussi à faire disparaître la teinte en redémarrant leur montre, mais d'autres n'ont pas eu la même chance. Par le passé, Apple a résolu des problèmes de teinte similaires sur des iPhones causés par des bugs logiciels. S'il s'agit effectivement d'un problème logiciel, Apple devrait être en mesure de le résoudre dans une prochaine mise à jour de watchOS. Bien que watchOS 9.6 soit actuellement en phase de test, il y a fort à parier que watchOS 9.5.1 arrive prochainement. Sources : Reddit 1 et Reddit 2

La plupart des modèles touchés sont des Apple Watch Series 8, mais des modèles antérieurs sont également mentionnés. Les utilisateurs concernés indiquent que la teinte verte est visible lors de l'entrée du code d'accès, dans le Centre de contrôle et lors de l'affichage des notifications. D'après les statistiques que l'on a pu établir, les modèles Apple Watch SE et Apple Watch Ultra sont moins touchés par ce problème.

