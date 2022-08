Apple publie la mise à jour watchOS 8.7.1 pour l'Apple Watch 3

Apple a également publié watchOS 8.7.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation lancé en septembre 2021. watchOS 8.7.1 arrive un mois après le lancement de watchOS 8.7, et se concentre sur les corrections de bugs. La mise à jour watchOS 8.7.1 est d’ailleurs uniquement disponible pour les Apple Watch 3, et ceux qui ont une Apple Watch plus récente ne la verront pas.

Une mise à jour pour corriger le redémarrage inopiné

WatchOS 8.7.1 peut être téléchargé gratuitement via l'application Apple Watch dédiée sur l'iPhone en allant dans Général > Mise à jour logicielle.

Pour mémoire, pour installer le nouveau logiciel, l'Apple Watch doit avoir une batterie d'au moins 50 %, elle doit être placée sur un chargeur et elle doit être à portée de l'iPhone.



Selon les notes de publication d'Apple pour la mise à jour, watchOS 8.7.1 (build 19U67) corrige un bogue qui pouvait entraîner le redémarrage inattendu de l'Apple Watch Series 3 pour certains utilisateurs. On se rappelle que watchOS 7.0.3 corrigeait déjà les redémarrages de la Series 3.



watchOS 8.7.1 devrait être l'une des dernières mises à jour du système d'exploitation watchOS 8, car Apple se concentre désormais sur watchOS 9, la dernière version de watchOS dont la sortie est prévue cet automne.