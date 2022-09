Apple publie sur ses serveurs watchOS 9.0.1 (pour l'Apple Watch Ultra exclusivement)

Dès demain, les clients Apple pourront acheter l'Apple Watch Ultra, la nouvelle montre connectée sera disponible dans tous les Apple Store, mais aussi chez les revendeurs. À la veille de ce lancement dans de nombreux pays à travers le monde, Apple publie une mise à jour corrective spécialement conçue pour l'Apple Watch Ultra.

watchOS 9.0.1 est disponible, mais pas pour tout le monde

Vous recevez demain une Apple Watch Ultra ?

Apple vous proposera une mise à jour corrective de watchOS 9 pour que tout se passe au mieux après l'activation de votre nouvelle montre connectée.

Si Apple a fait le choix de ne pas fournir watchOS 9.0.1 à tous les utilisateurs d'Apple Watch, c'est qu'il y a une raison, la mise à jour publiée ce soir se concentre exclusivement sur un bug qui a été détecté pendant les tests de l'Apple Watch Ultra.



En effet, la montre connectée dédiée aux adeptes de sports extrêmes était victime d'un audio déformé lors des appels téléphoniques. Apple l'a rapidement découvert et à fait en sorte de proposer une mise à jour corrective juste avant le grand lancement qui aura lieu demain matin.

La version watchOS 9.0.1 peut être téléchargée par les utilisateurs de l'Apple Watch Ultra en ouvrant l'application Watch sur leur iPhone et en sélectionnant : "Général" puis "Mise à jour du logiciel". L'Apple Watch doit être chargée à 50% minimum, être branchée à son chargeur et se trouver à portée de l'iPhone pour pouvoir installer le logiciel mis à jour.



Apple devrait prochainement sortir une autre version de watchOS 9.0.1, mais cette fois aux autres modèles d'Apple Watch, y compris l'Apple Watch Series 8 qui est sortie en même temps que les iPhone 14.

