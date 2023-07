Non, Apple n'a pas dévoilé sa future Apple Watch 9 en vidéo

près trois processeurs identiques (S6, S7 et S8). Une

L'angle de vue est trompeur et, bien que plusieurs personnes sur Twitter aient pensé apercevoir la future Apple Watch 9, il s'agit bel et bien d'une Apple Watch 8 acier. En effet, point d'écran complètement plat, ni de changement sur le boîtier. Fausse joie.

Si vous avez jeté un oeil à notre blog ce matin, vous avez peut-être déjà vu la dernière publicité humoristique de l'entreprise, sous forme de court-métrage, mettant en exergue les fonctions de sécurité des Mac, comme la localisation GPS ou l'effacement à distance des données. Peu après la deuxième minute, certains ont remarqué que l'Apple Watch utilisée ressemblait à une Apple Watch Ultra, mais avec un bouton de modèle classique et en plus petit. Au poignet de la femme, il ne s'agit clairement pas d'une taille de 49 mm.

C'est un secret de Polichinelle, la société basée à Cupertino prépare le lancement de l'Apple Watch Series 9, aux côtés des iPhone 15 et autre iPad Air 6, notamment. Alors que les rumeurs autour de la future tocante sont assez discrètes, Apple pourrait avoir fait une petite erreur dans son dernier spot publicitaire.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.