La dernière bêta donne un aperçu du futur AirPods Max 2

Apple a été discret à ce sujet lors de son Apple Event de la WWDC 2022, mais l'entreprise a tout de même lancé un nouveau programme de bêta pour le firmware de l'AirPods Max, son casque haut de gamme. Comme l'a remarqué un développeur, le code de cette future mise à jour indique plusieurs détails intéressants... On vous explique tout !

Des détails sur le futur de l'AirPods Max 2

Comme vous le savez probablement, Apple réfléchit déjà à l'étape suivante pour son casque, certaines rumeurs ont parlé il y a quelques semaines de l'AirPods Max 2. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est « qu'est-ce que va apporter la prochaine génération d'AirPods Max » ?

La bêta actuellement accessible aux développeurs indique plusieurs choses captivantes... Comme la prise en charge d'un nouveau codec Bluetooth d'une qualité supérieure !



En effet, dans cette bêta, Apple propose le codec LC3 (Low Complexity Communication Codec), il s'agit d'un codec spécial qui a deux avantages majeurs : il augmente la qualité de la musique et des appels vocaux. Ce codec a été développé par deux entreprises : Fraunhofer IIS et Ericsson qui ont travaillé pendant plusieurs années dessus.

L'autre atout du LC3, c'est sa faible consommation d'énergie, comparée au codec actuel sur l'AirPods Max, le LC3 devrait permettre à l'AirPods Max 2 de gagner plusieurs trentaines de minutes, voire des heures sur l'autonomie de l'écoute en continu. Une bonne chose pour Apple qui devrait annoncer une autonomie supérieure à celle actuelle.



Le développeur derrière cette découverte estime que ce nouveau codec devrait être exclusivement disponible sur l'AirPods Max 2, car celui-ci ne fonctionne qu'avec le Bluetooth 5.2, une technologie qui ne prend pas en charge l'AirPods Max de première génération.



Par ailleurs, si on suit les dernières rumeurs, on s'aperçoit qu'Apple prépare également un nouveau modèle d'AirPods, ils ont déjà un code en interne : B698. Ils seront équipés de la puce H1, du processeur audio d'Apple et du Bluetooth 5.2 pour accueillir le codec LC3 qui améliore la qualité audio/appel ainsi que l'autonomie.



Toutefois, attention à un détail : le codec LC3 est une petite révolution dans les casques et écouteurs Bluetooth, cependant il n’offre pas de l'audio sans perte. Nous avions vu précédemment qu'Apple essaie par tous les moyens de proposer du Lossless en Bluetooth, mais pour le moment la firme de Cupertino n'y est toujours pas arrivée !

L'audio sans perte nécessite une transmission de données en Bluetooth d'une rapidité exceptionnelle, chose qui est très difficile, car la technologie a ses propres limites. Finalement, il vaut mieux considérer le LC3 comme une attente avant l'arrivée de l'excellence : l'audio sans perte en Bluetooth.



Source