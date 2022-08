Les nouveaux AirPods Pro 2 arrivent en 2022 sans USB-C

Les AirPods Pro de deuxième génération pourraient encore être équipés d'un boîtier de chargement Lightning, selon Ming-Chi Kuo. Dans un tweet, l'un des analystes plus précis prédit qu'Apple passera à un boîtier de chargement USB-C pour tous les modèles AirPods... en 2023. Il faudra donc attendre les AirPods 4, AirPods Max 2 ou AirPods Pro 3 pour avoir un câble unique.

D'après lui, les nouveaux AirPods Pro 2 seront commercialisés plus tard dans l'année. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été annoncées pour les écouteurs, notamment une mise à niveau de la puce H1 qui alimente des fonctions telles que l'annulation active du bruit, la prise en charge de la lecture audio haute qualité, des capteurs de mouvement mis à jour pour des capacités étendues de suivi de la santé, un nouveau boîtier de chargement qui peut émettre un son lorsqu'il est perdu, un capteur de détection de la peau, et plus encore.

Apple aurait testé un design plus compact pour les nouveaux AirPods Pro qui éliminerait les tiges qui tombent sous les écouteurs, à l'instar des Beats Studio Buds, mais les informations ont récemment divergées à ce propos. Ce serait donc une petite mise à jour, à moins que l'audio sans perte soit véritablement Lossless avec le Bluetooth 5.2.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.