Les AirPods avec suivi de la santé arrivent d'ici 2025

Dans sa désormais traditionnelle lettre d'information numérique dominicale, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu'il pensait qu'Apple allait "améliorer les AirPods pour en faire un outil de santé d'ici un an ou deux", en ajoutant "la possibilité d'obtenir des données auditives d'une manière ou d'une autre".

L'évolution logique des AirPods

Apple a déjà ajouté plusieurs fonctions axées sur l'audition aux AirPods ces dernières années, telles que Écoute en direct et Conversation Boost, mais notre confrère a fait remarquer que ces fonctions ne sont pas encore approuvées par la Food & Drug Administration (FDA) ou conçues pour remplacer les prothèses auditives. Compte tenu des objectifs d'Apple en matière de santé, il s'attend à ce que les AirPods prennent en charge ce type de fonctions "de manière plus officielle" d'ici la prochaine itération.

Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur Apple, a déjà souligné l'intention de la société d'ajouter des capacités de surveillance biométrique de la santé sur de futurs AirPods. Les dépôts de brevets d'Apple décrivent un système de surveillance de la condition physique basé sur des écouteurs qui intègrent un capteur avancé pour détecter les mesures physiologiques, notamment la température, la fréquence cardiaque, les niveaux de transpiration et plus encore, par contact avec la peau et via des capteurs de mouvement intégrés. Kevin Lynch, vice-président d'Apple chargé de la technologie, a également laissé entendre que les AirPods pourraient être une source de données de santé supplémentaires à l'avenir.



Mais alors, faudra-t-il attendre les AirPods Pro 3 ou les AirPods 4 pour en profiter ? Pas nécessaire d'après le journaliste qui assure que de nouvelles fonctionnalités de santé auditive ne dépendraient pas nécessairement de la sortie de nouveaux écouteurs, puisque les modèles actuels contiennent déjà des haut-parleurs et des microphones pour prendre en charge ces fonctionnalités, et qu'elles pourraient être intégrées aux appareils existants par le biais d'une mise à jour du micrologiciel. Mais quand on connait Apple, on sait qu'il est très peu probable qu'elle ajoute de telles nouveautés sans faire passer ses clients à la caisse...