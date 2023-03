Les AirPods Pro 2 avec port USB-C arrivent bientôt d'après Kuo

Pour mémoire, les AirPods 3 sont sortis fin 2021, tandis que les AirPods Pro 2 ont été lancés fin 2022, avec de nombreuses améliorations de la qualité sonore, de la réduction de bruit, de l'autonomie et de la résistance. Vous auriez préféré de nouveaux AirPods 4 ou AirPods Pro 3 plutôt qu'une version actualisée ?

Je pense qu'il s'agit probablement de la version USB-C des AirPods Pro 2, dont les livraisons en masse sont attendues pour le 2e trimestre 23 et le 3e trimestre 23. Par ailleurs, Apple ne semble pas avoir prévu de versions USB-C des AirPods 2 et 3.

Apple prévoit de mettre à jour la deuxième génération d'AirPods Pro avec un boîtier de charge doté d'un port USB-C plus tard cette année, avec des livraisons de masse qui devraient commencer au cours du deuxième ou troisième trimestre, selon les informations partagées aujourd'hui par Ming-Chi Kuo.

