Les iPad Pro 2022 arrivent bientôt, un grand revendeur se prépare !

Si l'actualité Apple est en ce moment monopolisée par les futurs iPhone 14 et les Apple Watch Series 8, il faut savoir qu'Apple nous concocte d'autres surprises avant les fêtes de fin d'année. Le géant californien devrait commercialiser un iPad Pro 2022, l'un des produits star pour Noël, un grand revendeur se prépare à l'arrivée de la tablette.

Un prix en hausse pour les

iPad Pro 2022 ?

Les derniers modèles d'iPad Pro 11 pouces et de 12,9 pouces ont été mis en vente au cours du mois d'avril de l'année dernière. À l'heure actuelle, les iPad Pro ont dépassé l'année de commercialisation, ce qui ne semble pas inquiéter Apple, car l'entreprise a musclé sa dernière tablette haut de gamme en termes de caractéristiques, de performances et de fonctionnalités.



Une indiscrétion qui nous vient des salariés du revendeur Optus (une société australienne de télécommunications) a révélé quelques informations intéressantes.

Selon plusieurs employés, Optus a accidentellement accepté quelques précommandes pour la prochaine génération d'iPad Pro, une initiative normalement interdite tant qu'Apple ne donne pas le feu vert. Ce qui est troublant, c'est que les clients qui ont réussi à passer commande ont eu comme renseignement que leur iPad Pro sera disponible sous un délai de 2 semaines dans la boutique la plus proche de leur domicile.



Est-ce une fuite sur la date de lancement des iPad Pro 2022 ? Si c'est le cas, cela veut dire qu'en plus des iPhone 14 et de l'Apple Watch Series 8, la firme de Cupertino pourrait également annoncer les iPad Pro 2022. Si cela se révèle vrai, le programme risque d'être assez chargé pour l'Apple Event de la rentrée !

Ce qui fait peur dans cette rumeur, c'est qu'avec des capacités de stockage identique à celles de la génération actuelle, Optus fixe un prix plus élevé pour les versions 2022 de l'iPad Pro que pour celles de l'année dernière. Par exemple, le total des paiements mensuels indiqués équivaut à environ 2 100 $. Cela coûte environ 200 $ (137 $ US) de plus que le prix actuel du modèle identique d'iPad Pro en Australie, qui est de 1 899 $. Il est difficile de savoir si ces chiffres révèlent une augmentation de prix pour le prochain iPad Pro ou s'il s'agit simplement de montants indicatifs sur la plateforme d'Optus.



Les revendeurs sont nombreux à lister des produits dans leur base de données avant le lancement, ils obtiennent de précieuses informations de la part d'Apple avant les grosses annonces. Le fait de savoir que les iPad Pro 2022 ont été vus dans la base de données de l'un des plus gros revendeurs australiens peut donner de l'espoir d'un lancement plus rapide qu'initialement prévu (au mois d'octobre ou novembre).