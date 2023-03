Analyse : les ventes d'AirPods Pro 2 ont été excellentes au T4 2022

Grâce aux renouvellements récents des AirPods Pro et des AirPods, Apple réalise une belle performance sur le marché des écouteurs sans fil. Le géant californien se maintient à la première position, loin devant ses principaux concurrents : Samsung, Xiaomi et Oppo.

Les AirPods Pro 2 font du bien aux ventes d'AirPods

Selon un récent rapport de Canalys, Apple a dominé (encore) le marché des écouteurs sans fil au cours du quatrième trimestre de l'année dernière. Ce trimestre est particulièrement important et surveillé par les analystes et investisseurs, car il s'agit de la période du Black Friday, du Cyber Monday, de Noël et du Nouvel An, des événements qui poussent les clients à la consommation partout dans le monde.



Au cours du T4 2022, Apple a vu ses expéditions baisser d'une manière phénoménale, l'entreprise a expédié seulement 28,4 millions d'AirPods quand en 2021 sur le même trimestre, Apple en expédiait 40,4 millions d'unités. Cette tendance s'est constatée chez tous les concurrents, Samsung a perdu 1,8 million de ventes et Xiaomi a été confronté à 3,4 millions d'exemplaires qui n'ont pas été expédiés.

Quand on regarde sur la globalité du marché, on s'aperçoit qu'au quatrième trimestre de 2022 :

Les expéditions d'écouteurs sans fil ont baissé de 36%

Les expéditions de casques sans fil ont baissé de 25%

Parmi les autres données divulguées, on apprend que les AirPods Pro 2 ont rencontré un gigantesque succès au point de représenter 63% des expéditions d'AirPods sur les trois derniers mois de 2022.



Selon Cynthia Chen, analyste de Canalys, les AirPods Pro 2 ont été particulièrement bénéfiques pour le "haut de gamme" des écouteurs sans fil :

La fourchette de prix de 200 à 299 dollars US a connu une augmentation des livraisons grâce aux AirPods Pro de deuxième génération d'Apple. Outre les performances plus faibles de la troisième génération d'AirPods sur le marché, la baisse de la consommation au niveau mondial a contribué au rétrécissement de la fourchette de prix de 100 à 199 dollars. Les vendeurs de smartphones, dont les échelles sont souvent plus grandes, ont ressenti l'impact le plus important en voyant leurs parts de marché se réduire.

Canalys a également révélé les expéditions sur la totalité de l'année 2022. Là aussi, Apple prend une large avance sur la concurrence en affichant des statistiques impressionnantes qui montrent à quel point les AirPods sont puissants et populaires dans le monde.

Apple : 91,4 millions d'expéditions en 2022 Samsung : 25,6 millions d'expéditions en 2022 Xiaomi : 15,2 millions d'expéditions en 2022 boAt : 12,8 millions d'expéditions en 2022 Skullcandy : 9,9 millions d'expéditions en 2022 Les autres constructeurs : 132,7 millions d'expéditions en 2022

Au total, il y a eu 287,7 millions d'écouteurs et casques sans fil expédiés l'année dernière, soit une baisse de 2% par rapport à 2021. Visiblement, la chute est minime et n'empêche pas des géants comme Apple, Samsung et Xiaomi de réaliser des bénéfices très conséquents.