Apple Fitness+ : disponible dès lundi sans Apple Watch obligatoire

Depuis son lancement, Apple oblige les abonnés de Fitness+ à posséder une Apple Watch. Dès le démarrage de l'application, il est exigé de sélectionner une Apple Watch pour accéder au catalogue et retrouver tous les exercices qui peuvent vous intéresser. Dès lundi prochain, l'Apple Watch ne sera plus requise pour profiter de Fitness+.

Le service évolue

Une importante mise à jour arrive pour Apple Fitness+. Les utilisateurs des 21 pays où le service est proposé pourront l'utiliser sans Apple Watch à partir du 24 octobre avec iOS 16.1 et tvOS 16.1. La firme de Cupertino l'a confirmé une nouvelle fois aujourd'hui à travers un communiqué de presse :

À partir du 24 octobre, pour la toute première fois, les utilisateurs d'iPhone pourront s'abonner à Fitness+ et en profiter dans les 21 pays où il est proposé, même s'ils ne possèdent pas d'Apple Watch. Les utilisateurs d'iPhone auront accès à l'ensemble du service, qui propose plus de 3 000 séances d'entraînements et de méditation de type studio, toutes dirigées par une équipe d'entraîneurs diversifiée et inclusive. Les utilisateurs verront également à l'écran les conseils des entraîneurs et le chronométrage des intervalles, et l'estimation des calories brûlées sera utilisée pour progresser sur leur bague Move.

Sans surprise, qui dit "pas d'Apple Watch" dit évidemment une imprécision sur les données comme la quantité de calories brûlées. Si Apple avait exigé la connexion d'une Apple Watch pour accéder au catalogue de Fitness+, ça n'avait pas été fait par hasard, car l'expérience est nettement plus complète !

La deuxième partie du communiqué d'Apple concerne la collaboration avec Taylor Swift. Le géant californien explique que la musique de l'artiste sera disponible sur le service pour la première fois dès lundi !

La bonne nouvelle, c'est que les titres du nouvel album "Midnights" qui sera disponible dès demain seront présents dans vos séances.

Un nouveau programme d'entraînement débarque

Apple va également proposer une nouvelle catégorie d'entraînement, voici ce que dit l'entreprise à ce sujet :

Fitness+ présentera également un nouveau programme d'entraînement, Yoga for Every Runner, mettant en vedette l'un des meilleurs athlètes d'ultramarathon au monde, Scott Jurek, et dirigé par l'entraîneur de fitness+ Yoga Jessica Skye

La fonctionnalité Time to Walk accueillera aussi de nouveaux invités, il y aura : Hannah Waddingham, lauréate d'un Emmy Award, l'auteure-compositrice-interprète de renommée mondiale Meghan Trainor et l'ancienne astronaute et colonel Eileen M. Collins.



Apple Fitness+ est disponible en tant que service d'abonnement pour 9,99€ par mois ou 79,99€ par an, l'abonnement peut être partagé avec jusqu'à cinq autres membres de la famille. Si vous n'avez jamais testé le service jusqu'à aujourd'hui, 1 mois gratuit vous attend patiemment. Si vous avez acheté une Apple Watch récemment, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits.