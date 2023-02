Apple Watch Ultra 2 : lancement en 2024 avec un écran encore plus grand !

L'Apple Watch Ultra a été présenté au monde entier comme étant un modèle résistant aux chocs et parfait pour les amateurs de sports extrêmes. Ce qui a été critiqué sur la première génération de l'Apple Watch Ultra, c'est la taille de l'écran et l'épaisseur, autrement dit, trop imposante sur les petits poignets. Visiblement, Apple n'a pas écouté les retours de ses clients, car selon une récente rumeur, l'Apple Watch Ultra 2 va avoir un écran encore plus grand !

Apple compte bien dépasser les

2 pouces

Selon un récent rapport de Digitimes, Apple travaille en ce moment sur l'Apple Watch Ultra 2, la montre haut de gamme vendue à près de 1000 euros et destinée aux consommateurs qui font des sports extrêmes à l'extérieur. Dans ce nouveau rapport, on retrouve plusieurs informations intéressantes qui citent des sources de l'industrie.

Avec une taille d'écran d'environ 10% plus grande que les 1,93 pouce de l'Apple Watch Ultra actuelle, le modèle 2024 serait la première Apple Watch à avoir une taille de boîtier de plus de 50 millimètres (2,1 pouces). La technologie d'affichage MicroLED devrait faire ses débuts sur la prochaine Apple Watch Ultra, offrant un affichage plus lumineux et un contraste plus élevé que ce qui est possible sur les modèles Apple Watch équipés d'OLED.



Le rapport reste tout de même incertain quant à la disponibilité de l'Apple Watch Ultra 2, selon le discours des sources à l'origine du rapport, il vaut mieux s'attendre à un lancement pour 2024. Cependant, si les ingénieurs d'Apple avancent plus rapidement qu'espéré sur la conception, la seconde génération de l'Apple Watch Ultra pourrait pointer le bout de son nez dès le 4e trimestre de 2023 !