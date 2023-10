Pas d'Apple Watch Ultra 3 en 2024 selon Kuo

Vous attendiez l'Apple Watch Ultra 3 ? Et bien il faudra vous montrer patient d'après les informations de Ming-Chi Kuo.



Il n'y a actuellement aucun signe d'une "Apple Watch Ultra 3" en cours de développement au sein de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, a déclaré aujourd'hui l'analyste. Par conséquent, il estime que la probabilité qu'une nouvelle Apple Watch Ultra sorte en 2024 est "faible".

L'Apple Watch Ultra en 2025

Le spécialiste de la chaine d'approvisionnement d'Apple ajoute :

Si Apple ne lance pas officiellement le projet Apple Watch Ultra 3 d'ici décembre, il est presque confirmé que nous ne verrons pas de nouvelle Apple Watch Ultra en 2024.

Si l'Apple Watch Ultra n'est pas mise à jour l'année prochaine, Kuo pense que c'est probablement parce qu'Apple "a besoin de plus de temps pour développer des fonctionnalités innovantes de gestion de la santé" et "résoudre les problèmes" liés à la production de micro-LED. Une nouvelle Apple Watch Ultra dotée d'un écran microLED plus grand de 2,1 pouces devrait, selon les rumeurs, être lancée en 2024 ou 2025.



Voilà qui devrait relancer les ventes de l'Apple Watch Ultra 2, à peine lancée. Les principales nouveautés de l'Ultra 2 comprennent un écran 50 % plus lumineux avec une luminosité maximale de 3 000 nits, une puce S9 plus rapide, un geste "Double Tap" pour interagir avec la montre sans toucher l'écran, Siri en local sur la montre, un stockage interne accru de 64 Go, et c'est à peu près tout. L'Apple Watch Ultra originale est sortie l'année dernière, les deux modèles ont donc été lancés à un an d'intervalle, sachant que la version 2 est vendue 100 € moins chère en France, soit 899 € au lieu de 999 €.

