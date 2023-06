iOS 16.5.1 : la mise à jour bouche deux failles de sécurité inquiétantes

Apple a publié ce soir la mise à jour iOS 16.5.1, une nouvelle version du cycle d'iOS 16 qui règle quelques bugs, mais qui est aussi très importante en termes de sécurité. En effet, Apple signale avoir bouché deux failles de sécurité exploitées par les hackers du monde entier. Pour motiver les utilisateurs à installer le plus rapidement possible iOS 16.5.1 sur leur iPhone et iPadOS 16.5.1 sur leur iPad, Apple a révélé quelques détails à propos de ces deux failles.

Voici pourquoi il est important de mettre à jour votre iPhone et iPad

Dans ces dernières mises à jour destinées aux iPhone et iPad, Apple a bouché deux failles de sécurité particulièrement critiques. Sur une page d'assistance, la firme de Cupertino apporte plus d'informations :

Faille (Noyau)

Impact : Une application peut être en mesure d'exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité par rapport aux versions d'iOS publiées avant iOS 15.7.

Description : Un dépassement d'entier a été résolu avec une meilleure validation des entrées.

: Une application peut être en mesure d'exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité par rapport aux versions d'iOS publiées avant iOS 15.7. : Un dépassement d'entier a été résolu avec une meilleure validation des entrées. Faille (WebKit)

Impact : Le traitement de contenu Web malicieusement conçu peut entraîner l'exécution de code arbitraire. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème a peut-être été activement exploité.

Description : Un problème de confusion de type a été résolu par des vérifications améliorées.

Sur sa page d'assistance, la firme de Cupertino révèle avoir détecté ces deux problèmes de sécurité grâce aux signalements de Georgy Kucherin (@kucher1n), Leonid Bezvershenko (@bzvr_), Boris Larin (@oct0xor) et un chercheur qui a souhaité rester anonyme.



Les trois premières personnes travaillent toutes chez Kaspersky et sont passées par le programme Bounty qui permet de recevoir une récompense financière en échange de la déclaration d'une faille de sécurité. Bien sûr, le gain dépend de la gravité de la faille de sécurité, dans ce cas-là, Apple a probablement été plus que généreux !

Comment mettre à jour votre iPhone et iPad

Si vous souhaitez que ces deux failles de sécurité ne puissent plus vous atteindre, il est indispensable de mettre à jour votre iPhone et/ou votre iPad le plus rapidement possible.

Pour cela, voici le chemin à suivre :

Rendez-vous dans l'application Réglages Allez dans Général Allez dans Mise à jour logicielle

Si vous constatez une attente et un téléchargement assez longs, c'est normal, les serveurs d'Apple sont en général très sollicités le soir d'une nouvelle mise à jour. Il faudra vous armer de patience et attendre dans la file d'attente jusqu'à que ce soit votre tour pour le téléchargement de la mise à jour. Ne négligez pas iOS 16.5.1 et iPadOS 16.5.1, ces deux mises à jour sont particulièrement importantes !