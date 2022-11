L'éditeur Darkroom récupère l'ombre et la lumière des photos

Darkroom, l'un des meilleurs éditeurs de photos et de vidéos disponibles sur l'App Store, a ajouté encore plus de fonctionnalités grâce à plusieurs mises à jour récentes et distribuées depuis le début du mois sous le numéro de version 6.2. Au programme, partage des préréglages et nouveau système de récupération des ombres et haute lumière pour sauver vos photos.

Les préréglages à partager

Tout d'abord, vous pouvez désormais partager les préréglages personnalisés que vous avez créés dans l'application avec d'autres personnes via un lien. Pour ce faire, sélectionnez le préréglage et affichez ses options. Il n'est pas nécessaire que Darkroom soit installé sur l'iPhone de votre ami.



Grâce au lien, les autres utilisateurs peuvent prévisualiser et installer tous les préréglages d'un simple geste. Pour connaître la popularité de votre préréglage, vous pouvez voir combien de fois il a été installé et combien de photos et de vidéos ont été exportées en l'utilisant. Et pour vous aider à démarrer, jetez un coup d'œil au blog de Darkroom qui propose 20 préréglages communautaires à utiliser.



Lorsque vous partagez le préréglage avec d'autres personnes, celles-ci peuvent voir un aperçu de ce qu'il donne avec une grande variété de sujets, de scènes et de conditions d'éclairage.



Si vous n'êtes pas prêteur, vous pouvez également choisir de ne pas partager le préréglage si vous le souhaitez. Dans les options du préréglage, sélectionnez "Annuler le partage".

Récupérer l'ombre et la lumière

L'autre nouveauté récente propose d'améliorer la récupération des hautes lumières et des ombres. Les curseurs de récupération d'exposition améliorent la plage de récupération et affinent les résultats finaux. Bien que les curseurs fonctionnent pour tous les types d'images, les meilleurs résultats sont observés avec les images RAW en raison de la plus grande quantité de détails capturés, dixit les experts de Darkroom.

Cinq curseurs de Darkroom ont été reconstruits à partir de zéro : Exposition, Blancs, Hautes lumières, Ombres et Noirs.



Vous pouvez jeter un coup d'œil à ce qui peut être fait avec les nouveaux curseurs ci-dessous :

Il est même possible de mettre à niveau une image que vous avez déjà modifiée dans l'application en réinitialisant les modifications.

Autres nouveautés

Les autres changements intéressants dans cette version :

L'extension d'édition de photos a été supprimé. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser la version limitée de Darkroom pour effectuer des modifications dans l'application Photos.

Il y a trois nouvelles icônes pour célébrer cette version : Shade, Holo, et Album.

Télécharger Darkroom

Darkroom, que l'on a découvert en 2015, est disponible gratuitement sur l'App Store pour l'iPhone, tous les modèles d'iPad et le Mac.



Pour débloquer toutes les fonctionnalités, vous devez souscrire un abonnement à Darkroom+, qui coûte désormais 5,49 euros par mois ou 33,99 euros par an. Une option de paiement unique de 89,99 € est également disponible.

Télécharger l'app gratuite Darkroom : éditeur photo/vidéo