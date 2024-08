L'éditeur Darkroom sauvegarde et synchronise enfin automatiquement vos réglages

Le célèbre éditeur de photos et vidéos Darkroom vient de se mettre à jour sur iOS. Hier, l'application a reçu une mise à jour mineure mais tout de même importante, qui permet enfin la sauvegarde et la synchronisation automatiques des préréglages de l'utilisateur. De quoi accélérer le flux de travail entre différents appareils.

Darkroom corrige un problème embêtant

Nous sommes ravis d'introduire la synchronisation et la sauvegarde automatiques des préréglages dans Darkroom. Désormais, tous vos préréglages personnalisés et communautaires seront automatiquement synchronisés sur tous vos appareils, de même que les favoris, les arrangements et même les ensembles que vous avez choisi de masquer. Il s'agit d'une avancée significative dans l'amélioration de votre flux de travail de retouche photo, offrant cohérence et commodité sur votre iPhone, iPad et Mac.

Comme indiqué dans les notes de la version 6.7 de Darkroom, désormais, si vous avez des préréglages personnalisés, ils seront tous synchronisés entre vos autres appareils Apple connectés au même compte iCloud.



Darkroom offrait déjà la possibilité de sauvegarder et de partager ses préréglages, mais tout était manuel. Avec le concours d'iCloud, ce processus est totalement transparent et bien plus efficace.

À quoi sert Darkroom ?

Avec Darkroom, sortie en 2015 grâce à des anciens d'Apple et de Facebook, vous pouvez ajuster un tas d'éléments d'une photo comme la luminosité, le contraste, les hautes lumières, les ombres ou encore la température des couleurs. L'application vous permet également d'éditer des vidéos et même des Live Photos. En outre, vous trouverez un éditeur de courbes, des options de filigrane, une prise en charge avancée des photos RAW et même une intégration avec l'application Halide. Mais surtout, vous pouvez isoler chaque partie pour la travailler, comme le ciel, les cheveux ou la peau grâce à l'IA.



Au-delà de la version gratuite, l'offre Premium qui déverrouille toutes les options est à 5,49 € par mois, 32,99 € par an, ou 74,99 € pour un achat à vie. Le tout est disponible sur iPhone, iPad et Mac.

