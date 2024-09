1Password lance les « codes de récupération »

Depuis plusieurs années, 1Password est le gestionnaire de mots de passe le plus populaire sur iOS et Android. L’application qui vous permet de sécuriser accès aux services et sites internet a décidé d’innover en proposant une nouvelle fonctionnalité baptisé « Code de récupération », cette nouveauté est censée vous aider au cas où vous perdez le mot de passe de votre coffre fort !

1Password innove avec cette nouvelle fonctionnalité

1Password vient de lancer une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : les codes de récupération. Cette nouveauté vise à empêcher la perte d’accès aux comptes 1Password en cas d’oubli du mot de passe principal, qui est indispensable pour déverrouiller le coffre-fort au démarrage de l’application.



Les codes de récupération sont conçus pour offrir une sécurité supplémentaire et une tranquillité d’esprit aux utilisateurs de 1Password. En cas d’oubli du mot de passe principal, d’incapacité à utiliser l’authentification à deux facteurs, ou de perte du kit d’urgence contenant la clé secrète, les utilisateurs pourront utiliser ces codes uniques et sécurisés pour accéder à leur compte.

Description des codes de récupération

Les codes de récupération de 1Password sont des codes uniques et sécurisés, générés directement par l’application ou le site Web de 1Password. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs situations critiques.

1Password recommande vivement à tous ses utilisateurs de configurer ces codes de récupération dès aujourd’hui pour éviter toute perte d’accès à leur compte.



La configuration des codes de récupération est simple et ne peut être effectuée (apparemment) que depuis les versions Windows ou Mac de l’application 1Password. Voici les étapes à suivre :

Ouvrir 1Password : lancez l’application sur votre ordinateur. Gérer les comptes : en haut du menu de la barre latérale, appuyez sur « Gérer les comptes ». Connexion et récupération : sélectionnez le compte concerné et appuyez sur « Connexion et récupération ». Configurer le code de récupération : suivez les instructions en appuyant sur « Configurer le code de récupération ».

En suivant ces étapes, vous pourrez générer un code de récupération unique qui vous permettra de rétablir l’accès à votre compte en cas de besoin.



Avec cette nouvelle fonctionnalité, 1Password continue de renforcer la sécurité de son service, l’entreprise offre à ses utilisateurs une solution supplémentaire pour protéger leurs informations sensibles et garantir l’accès à leurs comptes en toutes circonstances.



Source

Télécharger l'app gratuite 1Password - Password Manager