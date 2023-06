macOS Sonoma va exclure les Mac Intel sur certaines fonctionnalités

Apple a présenté lundi soir une nouvelle version majeure du système d'exploitation de ses Mac : macOS Sonoma, une mise à jour qui va apporter plusieurs fonctionnalités aux Mac et même des évolutions très attendues par la communauté. Malheureusement, on apprend ce soir que plusieurs nouveautés qui ont été révélées ne seront pas disponibles sur les Mac qui possèdent le processeur Intel, il faudra avoir minimum la puce M1 !

Première exclusion pour les Mac avec un processeur Intel

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Mac avec un processeur Intel, toutes les nouveautés que va proposer macOS Sonoma à la rentrée ne vont pas être disponibles sur ces générations de Mac. Apple estime probablement que cette restriction est nécessaire pour éviter une expérience négative comme des plantages, des freeze ou encore des lenteurs.



Souhaitant prioriser l'expérience utilisateur, Apple a fait le choix de réserver en exclusivité aux Mac M1 et Mac M2 certaines fonctionnalités de macOS Sonoma. Heureusement, la liste est courte, mais ça crée quand même une déception, car certaines "grosses" nouveautés de la mise à jour majeure ne seront pas disponibles !

La liste des fonctionnalités exclues des Mac avec un processeur Intel

Si vous possédez un Mac Intel, voici les fonctionnalités qui seront inaccessibles pour vous dès que vous aurez installé macOS Sonoma :

Mode jeu : il est annoncé comme étant un mode qui donne la priorité aux performances du processeur et du GPU pendant une session de jeu. Son objectif est de limiter les performances des tâches en arrière-plan.

: il est annoncé comme étant un mode qui donne la priorité aux performances du processeur et du GPU pendant une session de jeu. Son objectif est de limiter les performances des tâches en arrière-plan. Les appareils auditifs MFI : la possibilité de jumeler des appareils auditifs Made for iPhone directement avec un Mac sera impossible.

: la possibilité de jumeler des appareils auditifs Made for iPhone directement avec un Mac sera impossible. La nouvelle commande Siri : vous resterez avec l'ancienne commande vocale "Dis Siri", si vous dites "Siri" cela ne fonctionnera pas.

: vous resterez avec l'ancienne commande vocale "Dis Siri", si vous dites "Siri" cela ne fonctionnera pas. Le nouveau mode haute performance : il vous sera impossible d'avoir le nouveau mode haute performance qui sera au cœur de l'application de partage d'écran.

: il vous sera impossible d'avoir le nouveau mode haute performance qui sera au cœur de l'application de partage d'écran. Presenter Overlay : cette fonctionnalité affiche l'utilisateur au-dessus du contenu qu'il partage dans n'importe quelle application de vidéoconférence.

Apple ne donne pas d'explication officielle quant au retrait de ces fonctionnalités de macOS Sonoma pour les Mac Intel, si on pense à la base que c'est pour des raisons de performances, on a un peu du mal à croire que la commande "Siri" soit vraiment gourmande en énergie et qu'un Mac Intel ne puisse pas la gérer.

macOS Sonoma sera normalement disponible en octobre, si Apple ne connaît pas de retard sur la période de bêta comme on a pu le voir lors de précédentes années.

Les Mac M1 et M2 auront accès à toutes les fonctionnalités annoncées par Apple lundi soir, vous pouvez retrouver notre article dédié aux annonces.



