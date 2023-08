Downfall, le nouveau malware qui touche les Mac Intel

Une nouvelle faille de vulnérabilité vient d'être trouvée. Elle concerne certains processeurs Intel et donc de nombreux Mac. Si vous en possédez un, n'oubliez pas de faire attention avec vos données sensibles.

Downfall : les dangers d'internet

Daniel Moghimi, chercheur en sécurité, dit avoir découvert une nouvelle faille de vulnérabilité connue sous le nom de Downfall. Une faille visiblement incrustée dans tous les processeurs Intel de la 6ᵉ (Skylake) à la 11ᵉ (Alder Lake) génération.



Par conséquent, de nombreux Mac sont touchés par le problème. Pour être précis, on parle des Mac Intel vendus entre 2016 et 2020, soit jusqu'à l'arrêt par Apple de la commercialisation de CPU Intel pour laisser place à Apple Silicon dans ses machines. Les fameuses puces M1 et M2.

Néanmoins, il n'est pas sûr qu'elle soit forcément exploitable dans tous les cas. Apple utilise des cartes mères et micrologiciels personnalisés qui peuvent rendre cette faille inoffensive. Attention tout de même, le chercheur en sécurité ne peut pas le confirmer à 100 % et c'est donc à Apple en personne de prendre officiellement la parole pour éclaircir l'ampleur du problème. La société est muette pour le moment.

Les précautions pour éviter les virus sur Mac

En attendant, les utilisateurs concernés sont invités à respecter les consignes de sécurité classiques sur Mac. Ne pas télécharger un fichier sans connaître sa provenance, utiliser des mots de passe robustes, éviter le wifi public sans VPN ou encore ne pas cliquer sur un lien inconnu. Et en cas de doute, installez un anti-virus spécialisé sur macOS comme Intego X9.