La version 12.0 du navigateur Tor est optimisée pour les Mac Apple Silicon

Tor Browser est maintenant optimisé pour l'architecture Apple Silicon, grâce à une nouvelle mise à jour déployée cette semaine. Avec la nouvelle version de Tor Bowser 12.0, la version Mac du navigateur basé sur Firefox est maintenant une application universelle, ce qui signifie qu'il peut fonctionner nativement de manière transparente sur les Mac M1 / M2 ou bien les Mac Intel.

Une mise à jour de Tor attendue sur Mac

La mise à jour a été annoncée dans un billet de blog cette semaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tor Browser est basé sur le moteur de Firefox et offre plus de confidentialité et d'anonymat grâce à un chiffrement avancé. L'application permet également aux utilisateurs d'accéder aux noms de domaine .onion, qui ne sont disponibles que via le réseau Onion. Tor Browser, bien que quelque peu spécialisé, est open source et est devenu un outil crucial pour les personnes qui cherchent à "faire l'expérience d'une véritable navigation privée sans suivi, surveillance ou censure". C'est d'ailleurs l'outil préféré des amateurs du dark web.

Tor Browser 12.0 ajoute un certain nombre d'améliorations, y compris le support multi-local sur le bureau, des mises à jour de l'application Android, et plus encore. Pour les utilisateurs Apple, cependant, le changement le plus notable est l'ajout du support natif de Apple Silicon, une tâche qui, selon l'équipe du projet Tor, "n'était pas une mince affaire".

Ce n'était pas une mince affaire, mais nous sommes heureux de dire que Tor Browser 12.0 supporte maintenant Apple Silicon en natif. Comme l'approche de Mozilla pour Firefox, nous avons également opté pour un Universal Binary - ce qui signifie que les deux versions x86-64 (c'est-à-dire compatible Intel) et ARM64 (c'est-à-dire compatible Apple Silicon) sont regroupées ensemble avec la bonne version choisie automatiquement lors de l'exécution.

Par le passé, le navigateur Tor sur les Mac M1 et Mac M2 fonctionnait en utilisant l'émulation Rosetta 2. Cela signifie que les ordinateurs Apple devaient réaliser des calculs supplémentaires pour faire tourner le logiciel, ce qui conduit à une baisse d'autonomie et des performances (environ 20%). Cette mise à jour rectifie le tir et transforme l'application en un binaire universel de sorte que la même version de l'application peut fonctionner en natif à la fois sur les machines Apple Silicon et Intel. Un binaire universel peut fonctionner en mode natif sur les deux, car il contient du code exécutable pour les architectures Intel et Apple Silicon.



Tor Browser peut être téléchargé depuis le site web du projet Tor. Il est recommandé de ne télécharger le logiciel que depuis cette adresse, afin de s'assurer d'avoir la version authentique et légitime de Tor Browser.