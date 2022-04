GeForce Now est désormais optimisé pour les Mac M1

Nvidia a annoncé aujourd'hui que son service de jeux en streaming GeForce NOW bénéficie d'un support natif complet pour les Macs équipés de puces Apple Silicon.

La nouvelle mise à jour 2.0.40 offre la prise en charge native du processeur M1 d'Apple et bien plus encore, comme des cartes-cadeaux RTX 3080, une récompense pour l'adhésion à Guild Wars 2 et 14 jeux en streaming cette semaine.

GeForce Now est plus performant que jamais sur Mac

La toute dernière mise à jour du service cloud de Nvidia permet à l'application GeForce NOW macOS de prendre en charge de manière native la puce M1 d'Apple. Cette mise à jour permet de réduire la consommation d'énergie, d'accélérer le démarrage de l'application et d'améliorer l'expérience GeForce NOW sur les MacBooks, iMacs et Mac Minis équipés de la puce M1. La bêta est donc terminée.

La prise en charge native des derniers Mac d'Apple nécessite la version 2.0.40 de GeForce NOW, qui est en cours de déploiement à grande échelle. La mise à jour facilite également la découverte de nouveaux jeux dans l'application grâce à l'ajout d'une ligne "Genre" en bas du menu "Jeux". Les options de triage utiles incluent la possibilité de voir tous les jeux disponibles dans des régions spécifiques et par type d'appareil, et plusieurs filtres peuvent aider à réduire la liste.



Enfin, les membres peuvent profiter d'une superposition de statistiques de diffusion améliorée qui inclut désormais les taux de trame du rendu côté serveur. La superposition bascule rapidement entre "Standard/Compact/Désactivé" en utilisant le raccourci clavier Ctrl+N.



Sur Mac, GeForce NOW est disponible sur le Web et sous forme d'application. Ce service multiplateforme sur abonnement permet aux utilisateurs de diffuser des centaines de jeux sur plusieurs appareils, dont Fortnite. Le prix est fixé à 9,99 euros par mois.



Rendez-vous sur play.geforcenow.com sur Google Chrome pour accéder et jouer à vos jeux préférés. Il s'agit d'un concurrent à Google Stadia, Xbox Game Pass et au futur PS Plus Premium de Sony. Et dans une moindre mesure, à Apple Arcade.