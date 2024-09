Le groupe M6 annonce qu'une application M6+ sera disponible sur l'App Store de visionOS

C'est désormais officiel, Apple a annoncé le lancement de l'Apple Vision Pro dès le 12 juillet en France. Alors que nous savons que myCANAL est déjà prêt dans une version optimisée pour visionOS et que OQEE by Free devrait aussi rejoindre l'aventure, on sait à présent que M6+ aura une version optimisée pour le premier ordinateur spatial d'Apple !

M6+ annonce s'intéresser au Vision Pro

Contrairement aux casques de Meta qui n'ont jamais su attirer les grandes applications (hors Netflix, YouTube et Prime Video), l'Apple Vision Pro arrive lui à convaincre davantage de développeurs de proposer une application visionOS. Dans un post sur X publié hier en fin de journée, on apprend que le groupe M6 offrira une version optimisée de son application M6+ sur l'App Store de visionOS.

Cette application qui permettra d'atteindre de potentiels nouveaux utilisateurs désireux d'agrandir la quantité de contenus vidéos sur leur Vision Pro, sera disponible dès le premier jour de disponibilité du Vision Pro en France. M6 se dit fier de lancer son application sur un produit aussi innovant que le premier ordinateur spatial d'Apple, le groupe croit au potentiel extraordinaire de l'immersion que peut offrir un tel appareil. Elle rejoint Oqee et Canal+, notamment.



M6+ c'est la nouvelle plateforme de streaming du groupe M6 qui offre un accès à une large variété de contenus, incluant des émissions de télévision populaires, des séries exclusives, des films récents et des programmes originaux, le tout disponible à la demande pour une expérience de visionnage flexible et personnalisée. Si pour l'instant l'application ne s'en tient qu'à ça, le groupe M6 pourrait proposer des expériences inédites spécialement sur le Vision Pro dans les mois ou années à venir. On pourrait par exemple penser à des matchs de foot en réalité virtuelle immersive, permettant aux utilisateurs de vivre l'expérience comme s'ils étaient dans le stade, avec des angles de vue personnalisables et des statistiques en temps réel.

