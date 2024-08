Free prépare une version visionOS de OQEE selon ORLM

Lors d'un épisode express de l'émission "On Refait Le Mac" (ORLM), le patron de Free, Xavier Niel, a évidemment évoqué la nouvelle Freebox Ultra. Mais à un moment de l'entretien, il a été questionné sur la sortie de l'Apple Vision Pro qui sort ce vendredi aux États-Unis. L'idée étant de savoir ce qu'en pense celui qui a révolutionné l'accès à Internet à la maison.

Xavier Niel parle du Vision pro

Vers 6 minutes 10 secondes, Niel est donc interpelé sur l’Apple Vision Pro par Olivier Frigara, afin de savoir s'il y croit. Alors qu'il ne peut évidemment pas donner son avis sur le produit lui-même, il explique que sa société travaille avec Apple. Le patron d'Iliad annonce même des petites surprises, sans aller plus loin. Pour cause, il a signé un tas de documents de non divulgation.

Je crois que je n’ai pas le droit de vous répondre à plein de questions là-dessus, mais on fait des choses avec Apple sur le sujet, vous verrez, on a des petites surprises sur ce sujet-là qui arrive. J'ai signé 3 500 documents qui ne doivent même pas vous permettre d’utiliser le nom du truc.

Comme Olivier Frigara, on peut supposé qu'une application pour le Vision Pro est dans les cartons, certainement OQEE qui permet d'avoir toutes les chaînes de télévision de la Freebox déportées sur Apple TV, iPhone, iPad et Mac. Bien sûr Xavier Niel n'a pas voulu confirmer, mais son sourire en dit long. Sauf qu'il a des "petites surprises", ce qui peut laisser la place pour autre chose. En outre, il a dit que l'eSIM pour l'Apple Watch n'arrivera pas avant 2025 chez Free.



En tout cas, il faudra attendre un peu, car le Vision Pro a beau sortir ce vendredi aux États-Unis, il n'arrive en qu'en France que vers la fin de l'année, au mieux. En attendant, consultez la revue de presse des tests du Vision Pro pour vous faire une idée sur l'ordinateur spatial.



Voici l'interview de Niel par ORLM (13 minutes au total) :

Attendez-vous avec impatience le casque d'Apple ?

Télécharger l'app gratuite OQEE by Free