Free confirme (encore) le support de l'eSIM sur Apple Watch

Lors de la journée des Communautés du 30 septembre dernier, Xavier Niel n'a pas éludé la question de l’eSIM sur d’autres supports, et notamment pour les possesseurs d'une Apple Watch. L'opérateur est le dernier en France, avec Bouygues, à ne pas proposer une option cellulaire pour la montre d'Apple.

Oui, mais pour quand ?

L’eSIM sur Apple Watch est bien prévu par Free Mobile. Xavier Niel l’a confirmé à nos amis d'UniversFreebox samedi dernier en indiquant que des travaux étaient en route. Il avait déjà dit cela en mars derner.

Il faut savoir que pour supporter l’eSIM sur des montres connectées, des serveurs spécifiques sont en cours de développement chez l’opérateur. Si l'Apple Watch est la principale intéressée, d'autres appareils comme les montres Android pourront évidement en profiter.



Reste que le côté technique n'est pas le seul obstacle puisque pour proposer une offre eSIM sur Apple Watch, il faut obligatoirement avoir l'accord d'Apple, ce qui implique au passage certaines royalties. Un peu comme Apple Pay.



Free Mobile est en tout cas à la traîne puisque SFR, RED, Orange et Sosh proposent depuis un moment le support de l’eSIM sur l’Apple Watch avec des forfaits dédiés. Seul Bouygues Telecom est au même niveau.



Pour mémoire, l'eSIM est une puce intégrée directement dans l'appareil qui permet de changer d'opérateur à la volée et donc d'activer / désactiver un forfait uniquement de manière logicielle. Actuellement, les iPhone possèdent même deux eSIM, permettant ainsi d'avoir deux lignes sans problème.

