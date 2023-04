RED by SFR : 200 Go en 5G à seulement 20,99€/mois

RED by SFR propose en ce moment une offre intéressante pour les "datavores". Toujours sans engagement, vous pouvez obtenir un forfait de 200 Go en 5G avec les appels, SMS et MMS illimités, l'occasion de profiter d'une offre exceptionnelle à petit prix ! Idéal pour ceux qui ont un iPhone 5 comme l’iPhone 12, l’iPhone 13 ou l’iPhone 14 !

RED by SFR nous sort le grand jeu

Pour une durée temporaire, RED by SFR présente en ce moment une offre de 200 Go en 5G avec les appels, SMS et MMS illimité ainsi que 24 Go en Union UE et dans les DOM. Cette offre est bien évidemment sans engagement et offre plusieurs avantages :

L'ajustement de votre forfait mobile quand vous le souhaitez : plus ou moins de data, option à l'étranger... Tout est gérable depuis l'application RED&Moi ou l'espace client dédié sur le site.

de votre forfait mobile quand vous le souhaitez : plus ou moins de data, option à l'étranger... Tout est gérable depuis l'application RED&Moi ou l'espace client dédié sur le site. La conservation gratuite de votre numéro de téléphone. À travers une portabilité, vous pouvez transférer votre numéro de votre opérateur actuel vers RED by SFR.

En prenant un forfait mobile chez RED by SFR, vous profitez également de la gigantesque couverture de SFR partout en France, celle-ci couvre 99% de la population et le déploiement 5G est toujours en cours avec notamment la présence de nombreuses antennes possédant la bande 3,5 GHz qui boost les débits jusqu'à 2 Gbit/s.



Au niveau du service client, RED by SFR dispose de 500 conseillers disponibles 7j/7 de 8h à 21h, vous pourrez les contacter par message quand vous le souhaitez afin d'obtenir une aide sur votre forfait mobile.



Le forfait 200 Go en 5G est proposé au tarif de 20,99€. Si vous avez besoin de plus de destinations à l'étranger, RED by SFR présente aussi l'option 30 Go (+5€/mois) en Union européenne, dans les DOM et 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

