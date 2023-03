Free Mobile indique travailler sur l'eSIM de l'Apple Watch

Malgré ce que disait Xavier Niel, Free Mobile supporte bel et bien l'eSIM sur iPhone depuis 2020, et sera un jour compatible avec les Apple Watch cellulaires. Cette fonctionnalité très attendue par les clients devrait arriver dans le courant de l'année, en tout cas c'est en bonne voie d'après le service client.

Enfin des forfaits Apple Watch chez Free

Après avoir proposé l’eSIM il y a un peu plus de deux, le quatrième opérateur français confirme qu'il va supporter la carte SIM virtuelle des Apple Watch (GPS + Cellular).

En réponse à un client qui demandait "si nous aurons un jour les Apple Watch LTE compatibles avec Free Mobile ?", le compte Twitter officiel Free_1337 en charge d’informer sur les incidents, résolutions et innovations du réseau Free a répondu "c'est en cours".

C'est en cours — Free 1337 (@Free_1337) March 16, 2023



Voilà donc une bonne nouvelle pour les clients, en plus de l'arrivée prochaine de la Freebox v9, reste seulement à patienter pour découvrir les premiers forfaits ou options eSIM pour Apple Watch. D'ailleurs, sachez que l'Apple Watch SE 2 est en promotion actuellement.

C'est quoi l'eSIM

Pour ceux qui se poseraient la question, la technologie eSIM fait référence aux cartes virtuelles intégrées directement dans les composants d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou donc d'une montre. Cela permet de changer plus facilement d'opérateur, y compris quand vous allez dans un pays étranger. Des applications comme My eSIM facilitent les choses.



L'eSIM chez Apple est arrivé avec l'iPhone XS et l'iPhone XR.