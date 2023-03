La nouvelle Freebox 9 va être "énorme"

La Freebox V9 commence à faire parler d’elle.



Depuis mercredi, Free fait allusion à la nouvelle Freebox qui doit arriver cette année. D’abord sur Instagram et Twitter, l’opérateur a ensuite profité d’une conférence de presse sur ses résultats financiers 2022 pour en toucher deux mots. Au micro de nos confrères d’Univers Freebox, l'un des responsables a expliqué que l’entreprise préparait un gros coup.

Une Freebox V9 surprenante ?

L'opérateur a commencé par confirmer :

On travaille activement sur une nouvelle génération de Freebox, mais on aime créer la surprise.

Contrairement à la Freebox Pop (V8) qui n’avait rien de révolutionnaire, cette Freebox V9 devrait surprendre.

Selon Nicolas Jaeger, Directeur général délégué d’Iliad, “ça va être énorme”. Une phrase loin d’être anodine, bien qu’elle ne nous donne aucune indication quant aux changements matériels ou logiciels. Après la Freebox Delta qui incluait la plupart des services de streaming, que peut proposer Free avec sa Freebox 9 ?



Pour avoir la réponse à cette question, il faudra certainement attendre quelques mois, et probablement une conférence. En tout cas, Free a réalisé une année 2022 record et recrute à tour de bras, ce qui est bon signe pour les clients.



Qu’attendez-vous de la nouvelle Freebox 2023 ? Des services en plus ? De la rapidité ? Une nouvelle interface ?



Pour patienter, sachez que les forfaits Freebox sont actuellement à partir de 19,99€ par mois.

