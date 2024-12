L'Epic Games Store sera pré-installé sur les Android de Telefónica

Epic Games, après avoir imposé à Apple sa propre boutique iOS en Europe en août dernier, intensifie désormais son conflit avec Google sur la plateforme Android. La déclaration selon laquelle « Epic Games Store sera préinstallé sur les appareils Android Telefónica » peut sembler triviale à première vue, mais il s'agit d'une décision stratégique ayant des implications significatives pour la stratégie de distribution de jeux mobiles du créateur du moteur Unreal Engine.

Nouvelle bataille gagnée par Epic

Telefónica, la marque espagnole qui est aussi connue sous d'autres noms comme O2, est présente dans de nombreux pays, dont l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore les pays d'Amérique latine. Grâce à un nouveau partenariat à long terme avec Epic Games, les créateurs de Fortnite, l'Epic Games Store sera préinstallé sur les appareils vendus via les réseaux de Telefónica.



Cela signifie qu'Epic Games Store partagera désormais la vedette avec le Google Play en tant que marché d'applications par défaut sur les smartphones de l'opérateur. Un nouveau tacle à l'hégémonie du géant de la recherche.



Ce partenariat n'est d'ailleurs pas seulement ponctuel ; il s'agit de la phase initiale d'une collaboration plus large selon les deux entreprises. Auparavant, Epic et Telefónica ont travaillé ensemble pour intégrer l'O2 Arena dans Fortnite en 2021, démontrant ainsi leur histoire de coopération.

Point de vue de l'utilisateur

Du point de vue de l'utilisateur, la commodité est essentielle, et l'un des plus grands obstacles pour les magasins d'applications tiers est leur manque de visibilité et de facilité d'accès. Avec cet accord, Epic garantit que sa boutique est immédiatement disponible pour les utilisateurs en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Amérique latine hispanophone et au-delà.



De nombreux utilisateurs occasionnels ne connaissent même pas, ou ne se soucient pas vraiment, des options autres que celles déjà disponibles sur leur téléphone. Ainsi, Epic parvient à conclure un accord majeur qui les placera parmi les valeurs par défaut pour les utilisateurs, ce qui leur donne une longueur d'avance sur d'autres studios de jeux. De quoi faire une jolie publicité pour Fortnite, mais aussi Fall Guys par exemple.

Epic contre Apple et Google

Pour Epic, qui est impliqué dans des batailles juridiques avec des géants de la technologie comme Apple et Google, ce partenariat représente une manœuvre intelligente pour contourner certaines des restrictions et défis auxquels ils ont été confrontés. Après avoir passé la majeure partie des dernières années au placard en raison de ces batailles juridiques en cours, cette décision constitue un pas de côté important. Et cela pourrait donner des idées à d'autres acteurs, comme Sony ou Microsoft, tous deux préparant des App Store tiers dédiés aux jeux.