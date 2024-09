M6 concurrence TF1+ avec son service M6+ (dispo)

Qui a dit que TF1+ aurait un terrain vide avec aucun de ses concurrents en face ? M6 a décidé de venir concurrencer la première chaîne avec son propre service de streaming où les abonnés pourront bénéficier d’un maximum de contenus en HD et 4K, le tout financé par la publicité ! L’annonce réalisée par M6 est prometteuse et pourrait faire de l’ombre à TF1.

Et voici M6+

Le groupe M6 a révélé le lancement imminent de sa nouvelle plateforme, M6+, destinée à concurrencer directement TF1+ dans une bataille pour captiver l’audience numérique. M6+ est positionnée comme une évolution par rapport à l’actuel 6play, promettant une expérience utilisateur enrichie et une offre de contenu sans précédent. Voici ce que nous savons sur ce nouveau service qui s’annonce très ambitieux et prometteur !

Objectifs Ambitieux

Le groupe M6 ne cache pas ses ambitions pour M6+ : doubler la consommation de ses programmes en ligne et tripler les revenus issus du streaming d’ici à 2028. Ces objectifs reflètent une volonté de transformation digitale profonde, visant à adapter le groupe aux nouvelles habitudes de consommation des médias.

Dès son lancement, M6+ prendra la place de 6play, ce qui va marquer une rupture avec le passé pour partir pleinement dans l’avenir du streaming. Cette transition montre la volonté de M6 de proposer une plateforme plus innovante et plus adaptée aux exigences actuelles des consommateurs.



M6+ se démarquera par plusieurs innovations clés :

Un moteur de recherche basé sur l’IA pour une expérience utilisateur personnalisée.

Un player interactif enrichissant l’engagement avec les contenus.

La data visualisation pour une navigation intuitive.

STORIES M6+ qui va introduire un format dynamique pour suivre l’actualité des programmes.

Une offre étendue de podcasts et une qualité de diffusion HD et 4K.

Accessibilité et diversité du contenu

La plateforme sera accessible gratuitement sur tous les écrans, avec des programmes disponibles au minimum pendant 30 jours. Le volume de programmes offerts gratuitement atteindra 30 000 heures par an, dont 10 000 heures de contenus exclusifs. Le catalogue de M6+ comprendra plus de 300 films, 11 000 heures de séries, 4 000 heures de téléréalité, 200 marques jeunesse, 300 séries, ainsi que des nouveaux formats de divertissement, des documentaires, et des partenariats dédiés à l’humour.



M6+ ne se contente pas de reproduire l’offre télévisuelle actuelle, elle vise à la compléter. En offrant des ciblages data précis et une optimisation de la qualité de l’exposition publicitaire, M6+ promet une expérience enrichie tant pour les utilisateurs que pour les annonceurs.



Vous l’aurez compris, M6+ s’annonce comme une plateforme de streaming à la fois ambitieuse et innovante, prête à transformer la façon dont les Français consomment le contenu médiatique. Avec son lancement prévu avant l’Euro 2024, M6+ se prépare à un « gros coup » pour détourner l’attention des utilisateurs de TF1+.



: M6+ est désormais disponible, gratuitement avec pas mal de publicité. Un abonnement pour les supprimer, profiter des avant-premières et du mode hors-ligne.

PS : l'icône est affreuse...



Télécharger l'app gratuite M6+

Source