Dott et Tier s'allient pour écraser la concurrence des trottinettes et vélos en libre-service

L'entreprise française Dott annonce qu'elle va fusionner avec Tier pour ne faire plus qu'un sur le marché de la micro-mobilité. Une énorme prise de parole qui ne devrait pas faire plaisir aux concurrents présents sur le marché des vélos et des trottinettes en libre-service.

Entreprise allemande et française main dans la main

Dott, entreprise française, et Tier, entreprise allemande, viennent d'officialiser un accord pour fusionner et devenir "le champion européen de la micro-mobilité". Tier est actuellement le leader européen sur le marché des vélos et des trottinettes en libre-service dans plusieurs grandes villes comme Paris, Berlin, Londres, Madrid ou encore Rome. Même si Paris a voté une interdiction des trottinettes en libre-service cet été pour cause d'accidents trop fréquents.

Le siège de cette société commune sera établi à Berlin en Allemagne et c'est le PDG de Tier, Lawrence Leuschner, qui en prendra la présidence. Henri Moissinac, PDG de Dott, sera de son côté le directeur général de cette nouvelle entité. Concernant les finances, cette fusion donne un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour plus de 125 millions de trajets à travers une vingtaine de pays. Les actionnaires soutiennent tous cette prise d'initiative.



Pour la partie client, rien ne devrait changer. Les deux applications seront toujours actives, de même pour les services et prix proposés actuellement. Bien évidemment, il se pourrait que certaines nouveautés soient déployées dans les mois et années à venir grâce à cette fusion. Lime, Bolt et compagnie devront s'armer un peu plus pour lutter face à cette "nouvelle société".

