Paris vote l'interdiction des trottinettes en location (Lime, Tier et Dott)

C'est terminé ! Les parisiens ont tranché ce dimanche sur l'avenir des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale.



Les habitants de Paris ont précipité la perte des entreprises Lime, Tier et Dott, en votant à 89 % pour l'interdiction des trottinettes dans les rues, malgré un faible taux de participation. La capitale française emboîte le pas à Barcelone. Après la décision de la métropole espagnole, Anne Hidalgo avait promis de lancer un référendum et de respecter le choix de ses administrés. L'interdiction n'affectera pas les vélos électriques ou les scooters disponibles à la location.

Adieu Lime, Tier et Dott

À la suite d'un lancement chaotique en 2018, Paris a introduit des règles strictes et réduit le nombre de sociétés de location d'une vingtaine à seulement trois. Malgré cela, les incidents et accidents se sont multipliés, parfois mortels. Pour juguler le phénomène, la ville avait introduit de nouvelles règles telles qu'une limite de vitesse de 10 km/h dans les zones accidentogènes et des amendes. Les trois fournisseurs - Tier, Lime et Dott - ont également mis en place des innovations technologiques pour faire respecter la réglementation. Le géofencing, par exemple, permet de réduire automatiquement la vitesse des véhicules dans certaines zones et de faire payer les utilisateurs qui se garent dans des zones non désignées. Ils sont même allés jusqu'à détecter la présence de plus d'une personne sur un engin.

Cependant, les habitants ont continué à se plaindre de l'utilisation dangereuse des véhicules et des engins qui jonchent les trottoirs de la ville. Si près de 90% des votants se sont prononcés contre, il faut savoir que moins de 8 % des citadins se sont déplacés aux urnes, en majorité des personnes âgés, comme en attestait la journaliste Agnès Poirier.

#Parisians are voting today for or against #trottinettes, in other word e-scooters. Incapable of regulating their use, the City of Paris is just leaving it to its inhabitants in an all or nothing alternative. In the double queue here, a majority of 50+ and parents with toddlers pic.twitter.com/obbg7huIHC — Agnes C. Poirier (@AgnesCPoirier) April 2, 2023

Si cette décision est bien accueillie par certains, elle va à l'encontre des initiatives de madame Hidalgo visant à rendre Paris quasiment sans voiture. Dans le cadre de son engagement à être neutre en carbone d'ici 2050, la ville s'efforce d'éliminer progressivement les véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2030, à planter jusqu'à 170 000 arbres, à installer des chargeurs électriques pour les véhicules électriques et à promouvoir l'e-mobilité, y compris les vélos électriques et, à une époque, les trottinettes électriques.



La maire a toutefois changé d'avis sur ce dernier point. Elle a constaté que ces véhicules autrefois réservés aux enfants remplaçaient principalement la marche ou les transports publics plutôt que les voitures ou les trajets en taxi, et qu'ils n'atteignaient donc pas l'objectif de réduction de l'utilisation des véhicules. "Honnêtement, ils ne sont pas très écologiques : ils s'abîment et sont abandonnés n'importe où", a déclaré Mme Hidalgo en janvier, ajoutant qu'elle était personnellement en faveur d'une interdiction. "Nous ne pouvons pas les contenir dans les espaces publics et ils posent des problèmes de sécurité routière, en particulier pour les personnes âgées et handicapées."

Les trottinettes en free-floating posent notamment des problèmes de sécurité routière. Je suis personnellement favorable à leur interdiction mais je respecterai l'avis des Parisiens qui voteront le 2 avril. Nous allons également travailler sur un code de la rue.#Les4V pic.twitter.com/YHxejz3FYQ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 26, 2023

Outre l'absence de baisse des voitures, les trottinettes ont causé de nombreux accidents. En 2022, LeFigaro rapporte qu'il y a eu 3 morts et 459 blessés, incluant trottinettes électriques, mono-roue et hoverboard.



Malgré cela, les scooters restent très populaires. Leur utilisation est montée en flèche à la suite de la pandémie, faisant un bond de 90 % entre septembre 2021 et août 2022. Chaque véhicule est actuellement utilisé en moyenne 3,5 fois par jour à Paris, soit le taux le plus élevé de toutes les villes d'Europe.



Et vous, qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?