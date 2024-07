La feuille de calcul mathématique Soulver 3 débarque sur iPhone

Quatre ans après son lancement initial, Soulver 3 est enfin disponible sur l’iPhone. Après le Mac et l'iPad, les développeurs ont enfin enterré Soulver sur iPhone, l'app sortie en 2009. Désormais, les utilisateurs ont droit à une app universelle sur tous les appareils Apple, un calculatrice textuelle qui est à mi-chemin entre entre un bloc notes et une feuille Excel. Reste qu'il faut payer pour profiter de la version iPhone.

Découvrez Soulver 3

Cette mise à jour introduit une nouvelle version de Soulver conçue pour iPhone. Le clavier numérique de Soulver 3 pour iPhone est le moyen le plus rapide de faire des mathématiques en déplacement.

Si vous aviez aimé Soulver, vous allez adorer Soulver 3 qui reprend le concept de base, tout en ajoutant plusieurs nouveautés bien pensées.



Sous forme d'un document texte de base, Soulver 3 propose de réaliser tous vos calculs en langage naturel. On écrit comme on le ferait sur un cahier d'exercice et l'application fait le reste, bien aidée par l'intelligence artificielle, un clavier spécial (optionnel) et des accès rapides à différentes fonctions.



Les résultats s'affichent alors à droite, un peu comme Swift Playgrounds pour ceux qui développent. D'ailleurs, il est possible d'utiliser des variables, des conditions et plus encore.

Lorsque Soulver voit quelque chose qu'il peut calculer, il affiche la réponse à côté de votre texte.

Voici quelques exemples d'utilisation de Soulver, en plus du côté calculatrice scientifique classique que l'on trouve sur le site officiel :

Conversions de devises en direct (185 devises prises en charge, y compris les crypto-monnaies)

Sommes instantanées, moyennes ou comptages de listes de nombres

Mathématiques de pourcentage à l'aide de fonctions de langage naturel intuitives

Conversions d'unités (plus de 180 unités prises en charge)

Mathématiques du calendrier (dates, intervalles de temps, calculs de temps d'horloge, calculs de temps de vidéo)

Conversions de fuseaux horaires

Fonctions financières, telles que l'intérêt composé et les remboursements hypothécaires.

Travailler avec les temps de tour (HH:MM:SS)

Proportions, nombres aléatoires, taux, fractions, multiplicateurs, et bien plus encore...

Mieux, les utilisateurs plus avancés utilisent Soulver pour créer des feuilles réutilisables et partageables, comme :

Variables à plusieurs mots (comme "coût total = 750 $")

Références en direct aux lignes précédentes (comme les feuilles de calcul)

Instructions Si/Alors/Sinon

Commentaires et en-têtes pour la structure

Auto-complétion de variables (appuyez simplement sur échap)

Exportation dans de nombreux formats, y compris PDF et HTML

Personnalisation complète de la calculatrice : ajoutez des unités personnalisées, des variables globales, définissez un style personnalisé (police et couleurs) et choisissez vos préférences de formatage de réponse.

Les tarifs de Soulver 3

Soulver 3 est entièrement gratuit pendant 30 jours, puis demande 15 € pour la version iPhone, 22 € pour l'iPad et près de 40 € pour le Mac. Cher si vous voulez tout, mais très pratique pour ceux ont régulièrement des problèmes à résoudre. L'ensemble est traduit en français et nécessite iOS 16 minimum. Le partage familial est inclus, et la version iPhone suffit amplement.

Télécharger l'app gratuite Soulver 3