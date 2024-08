OpenAI aurait piqué la voix de Scarlett Johansson pour ChatGPT 4

OpenAI voulait que Scarlett Johansson soit la voix de ChatGPT, à tel point que l'entreprise a été jusqu'à faire de « Sky » une sorte de clone vocale. Approchée au départ, l'actrice qui avait décliné l'offre attaque Sam Altman pour avoir usurper ses cordes vocales.

ChatGPT trop inspirée par une actrice américaine

La semaine dernière, OpenAI a lancé des mises à jour majeures de ChatGPT, en mettant notamment l'accent sur la fonctionnalité vocale. Passé le choc des capacités incroyables (et flippantes) de GPT-4o, capable de converser comme un humain et de simuler des émotions, certains ont remarqué que l'option vocale « Sky » ressemblait à s'y méprendre à la voix de Scarlett Johansson.



Pour mémoire, l'IA générative a désormais la capacité d'utiliser une voix très réaliste qui peut varier son ton et sa cadence en fonction de la situation et de l'invite. C'est impressionnant dans les démos, et cela s'appuie sur la poignée de voix lancées par OpenAI en 2023 - Breeze, Cove, Ember, Juniper et Sky. Cette dernière, Sky, est maintenant temporairement désactivée.

Ni une ni deux, l'actrice Scarlett Johansson s'est proprement reconnue dans « Sky ». Mais pourquoi Sam Altman a-t-il pris une telle voix ? Peut-être parce que Johansson a interprété le rôle d'une IA dans le film « Her », sorti en 2013. Sur X (ex Twitter), GPT-4o a été très vite comparé à l'IA de ce film par de nombreuses personnes, y compris par le patron d'OpenAI. Étrange.

Nonobstant, Altman a ensuite réaffirmé par la suite que la voix n'a jamais été censée ressembler à Johansson et qu'OpenAI est « désolée... que nous n'ayons pas mieux communiqué ».



OpenAI précise que toutes ses voix ont été créées à partir du travail de vrais acteurs vocaux, bien que l'entreprise ne nomme aucun des acteurs et actrices qui ont contribué à ce travail. OpenAI ajoute qu'elle offre une « compensation supérieure aux taux les plus élevés du marché » pour le travail vocal et qu'elle « continuera à le faire tant que leurs voix seront utilisées dans nos produits ».

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024

Preuve (ou pas) de sa bonne foi, OpenAI a précisé dans un billet de blog que la voix de Sky n'est pas une imitation de Scarlett Johansson.

La voix de Sky n'est pas une imitation de Scarlett Johansson mais appartient à une autre actrice professionnelle qui utilise sa propre voix naturelle. Pour protéger leur vie privée, nous ne pouvons pas divulguer les noms de nos chanteurs.

Finalement, quelques heures plus tard, OpenAI avait désactivé la voix « Sky », prenant en compte des préoccupations concernant les similitudes avec Johansson.

Scarlett Johansson a conclu la séquence en publiant une déclaration sur X, ce réseau que certains disaient mort à l'arrivée d'Elon Musk à sa tête. Elle y indique qu'OpenAI l'avait déjà approché pour qu'elle soit la voix d'OpenAI. Scarlett Johansson a ensuite nié qu'OpenAI lui ait demandé de reconsidérer sa décision, quelques jours seulement avant que la voix ne soit rendue publique.

L'américano-danois de 40 ans, connue pour des films comme Avengers, Lost In Translation, Lucy, Her, Match Point et autre The Island, affirme que des lettres ont été envoyées à OpenAI pour demander plus d'informations sur la création de la voix « Sky », et qu'OpenAI a alors accepté, apparemment « à contrecœur », de désactiver la voix.

Statement from Scarlett Johansson on the OpenAI situation. Wow: pic.twitter.com/8ibMeLfqP8 — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) May 20, 2024

