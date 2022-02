Kanye West refuse un accord de 100 millions de dollars avec Apple Music

Il y a 4 heures

Musique

Julien Russo

Kanye West est un artiste mondialement connu, c'est pour cela qu'Apple y accorde une importance toute particulière pour augmenter sa part de marché et acquérir une masse de nouveaux abonnés. L'ex de Kim Kardashian a fait une révélation pour le moins surprenante sur son compte Instagram...

Kanye West refuse

100 millions de dollars

Nous avons pu le voir à plusieurs reprises, Apple est capable d'investir des sommes affolantes pour acquérir des contenus exclusifs pour ses services, on le constate régulièrement sur Apple TV+, mais aussi sur Apple Music avec des albums en exclusivité plusieurs jours ou semaines avant les plateformes concurrentes. Kanye West qui est actuellement en plein divorce avec Kim Kardashian a fait une révélation pour le moins surprenante sur Instagram.



Comme vous le savez, Apple ne divulgue jamais à l'avance les accords et partenariats d'exclusivités qui sont en cours, toutes les négociations se font dans le plus grand des secrets au cas où celles-ci aboutissement sur un échec.

Kanye West qui s'apprête à dévoiler son prochain album Donda 2 a reçu une proposition de diffusion exclusive sur Apple Music pour la coquette somme de 100 millions de dollars.



Malheureusement, Kanye West n'est pas un adepte des services de streaming, il n'accepte pas que les artistes soient rémunérés à hauteur de 12% des gains qui sont générés par l'industrie. Dans sa vision des choses, c'est aux artistes de récupérer plus d'argent que les services de streaming, puisque sans eux... Il n'y a pas d'abonnés et donc pas de service.

Il explique sur Instagram :

Je ressens le même sentiment que lorsque j'ai déménagé à New York pour réussir dans la musique. Je ne savais pas ce qui allait se passer mais je savais que je devais bouger. Après 10 albums, après avoir été sous 10 contrats. J'ai refusé un contrat de 100 millions de dollars avec Apple. Personne ne peut me payer pour qu'on me manque de respect. Nous fixons notre propre prix pour notre art. Les entreprises technologiques ont rendu la musique pratiquement gratuite, donc si vous ne faites pas de merchandising, de tournées, vous ne mangez pas.

Visiblement, Kanye West n'a pas la même notion que tout le monde concernant "le manque de respect", offrir 100 millions de dollars pour un accord d'exclusivité, on aimerait tous connaître au moins une fois dans sa vie ce "manque de respect" !

Où pourra-t-on écouter Donda 2 ?

L'album de Kanye West ne sera pas disponible sur Apple Music ni Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music... Il sera exclusivement accessible sur le Stem Player, il s'agit d'un appareil en forme de disque qui permet de contrôler la voix, les basses, la batterie... Vous pourrez même ajouter des effets !

Il propose un port USB-C pour la recharge, des boutons de volume, un moteur haptique et un stockage de 8 Go.



Pour vendre ce nouveau produit à 200 dollars crée par la marque Yeezy Tech, Kanye West s'engage à donner un accès à Donda 2 pour toutes les personnes qui vont acheter ce petit boîtier en silicone doux. Autrement dit, les fans qui souhaitent écouter l'album Donda 2 devront obligatoirement acquérir un Stem Player, un peu surprenant comme méthode de marketing...

Donda 2 sera disponible dès le 22 février 2022.