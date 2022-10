Apple supprime Kanye West des playlists "Essentiels" sur Apple Music

Depuis plus d'une semaine, Kanye West est au cœur d'une polémique après avoir tenu des propos antisémite et insultant envers la communauté afro-américaine. Si Kanye West a toujours été apprécié pour sa musique et ses nombreuses collaborations avec d'autres artistes, West est aujourd'hui devenue une personne que tout le monde souhaite éviter pour préserver son image.

Apple Music restreint la visibilité de Kanye West

Un service de streaming musical sans les musiques de Kanye West ? N'importe quel acteur majeur du marché vous le dira, c'est irréalisable. Toutefois, il est possible de sanctionner le comportement de l'artiste en réduisant sa visibilité et donc en conséquence les revenus qu'il génère. C'est justement ce qu'a fait Apple Music en supprimant Kanye West des playlists "Essentiels", il s'agit de listes de lecture qui rassemblent les meilleurs titres d'un artiste avec tous ses classiques incontournables.



Cette décision est évidemment un coup dur pour Kanye West puisque si Spotify est le service qui lui rapporte le plus, Apple Music est quand même le second service sur le marché à l'international, ce n'est pas rien !

De plus, Kanye West fait face à une multitude de pertes de contrats, l'artiste a perdu :

Son contrat avec Adidas

Son contrat avec Balenciaga

L'accès à ses comptes Twitter et Instagram

Sa tournée de concerts

Ses avocats

Ses liens avec Vogue

Son agence de talents (CAA)

Son projet de documentaire

Et ajoutons à cela une baisse de 23% des streams sur ses musiques via les plateformes de streaming comme Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music... Autant dire que ce sont des centaines de millions de dollars qui partent littéralement en fumée !



Apple n'a pas encore fait de déclaration sur sa gestion de la musique de Kanye West sur Apple Music. West a terminé l'enregistrement de son album Donda en 2021, et les deux parties ont travaillé ensemble en direct pour diffuser l'événement.



