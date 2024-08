Les 100 meilleurs albums de tous les temps selon Apple Music

Apple Music va donner sa liste des 100 meilleurs albums de tous les temps. Un classement totalement subjectif et personnel qui a tout de même le mérite de faire réagir les passionnés de musique à travers le monde. Découvrons ensemble les dix premiers.

Les 100 meilleurs albums de tous les temps

À l'aide de son équipe d'experts et d'un petit groupe d'artistes, Apple Music dévoile sa liste des 100 meilleurs albums de tous les temps. 10 albums par jour pendant 10 jours, à commencer par les places 100 à 91 aujourd'hui.

Voici les 10 premiers albums annoncés :



100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael



Parmi les votants, on retrouve Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon et Nia Archives, ainsi que des auteurs-compositeurs, des producteurs et des professionnels de l'industrie. Une émission radio spéciale est prévue dans 10 jours pour l'annonce des dix meilleurs albums de tous les temps sur Apple Music.

100 Best réunit toutes les choses qui font d'Apple Music le service ultime pour les amateurs de musique - la curation humaine à son apogée, une appréciation de l'art de la narration, une connaissance inégalée de la musique et un amour encore plus profond pour elle.

Nous y travaillons depuis très longtemps, et c'est quelque chose dont nous sommes tous incroyablement fiers et ravis de partager avec le monde entier.



Assembler cette liste a été un véritable travail d'amour, à la fois en ce sens que c'était incroyablement difficile à faire et en ce que nous sommes tous si passionnés par cela. Nous avons été chargés de sélectionner les 100 meilleurs - c'est pratiquement impossible. Mais en tant que fans de musique, c'était aussi incroyable de vraiment prendre une minute et de s'asseoir et de penser à la musique, aux albums et aux artistes que nous aimons tant dans ce contexte. Si cette liste suscite plus de débats parmi les fans en dehors d'Apple Music et amène les gens à parler passionnément de la musique qu'ils aiment, alors nous avons fait ce que nous avons l'idée de faire.

Comme indiqué par Zane Lowe, directeur créatif mondial d'Apple Music et présentateur principal d'Apple Music 1, il est pratiquement impossible de faire ce genre de classement. Néanmoins, cela permet de faire ressortir les passions musicales de chacun et créer du débat et rien que pour cela, c'est une victoire.



Si vous avez hâte de découvrir la suite, Apple met à disposition un microsite unique sur lequel on peut suivre le classement de manière confortable durant les dix prochains jours. À retrouver sur 100best.music.apple.com.



Quel est le meilleur album de tous les temps pour vous ?