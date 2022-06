Voici comment faire un karaoké sur Apple TV

L'Apple TV n'est plus le "hobby" du constructeur comme aimait le dire Steve Jobs, c'est devenu un produit important de la gamme et qui centralise de nombreuses fonctions à la maison. Si c'est le meilleur moyen de profiter des derniers films, séries, musiques et jeux sur grand écran, saviez-vous que la box est également capable de se transformer en karaoké ? En effet, le décodeur d'Apple est doté d'une fonction de lecture synchronisée des paroles de chansons dans l'application Musique intégrée. Il ne manque qu'un détail, le surlignage des mots de manière synchronisée.

Configurer l'Apple TV en mode karaoké

Comment activer les paroles des chansons sur Apple TV

Si votre Apple TV fonctionne sous tvOS 13 ou supérieur, vous êtes donc éligibles aux des chansons lorsqu'elles sont lues à l'aide de l'application Apple Musique. Cependant, l'écran de veille d'Apple TV cachera rapidement les paroles, à moins de changer un réglage.

Ouvrez Paramètres sur votre Apple TV.

Cliquez sur Général.

Cliquez sur Écran de veille.

Cliquez sur "Afficher pendant la musique et les podcasts" pour le faire basculer sur Non.

Avec ce paramètre, l'économiseur d'écran de l'Apple TV ne s'affichera pas pendant la musique et les podcasts. Par conséquent, vous verrez les paroles des chansons lorsque vous utiliserez l'application Musique.



Ensuite, pour activer les paroles des chansons dans l'application Musique de l'Apple TV, lancez une musique puis appuyez sur le bouton Menu de votre Siri Remote. Activez alors les paroles en cliquant sur l'icône en question à droite.

Comment désactiver les paroles de chansons sur Apple TV

Tout comme l'activation des paroles de chansons, la désactivation est un jeu d'enfant.



Lorsqu'une chanson est en cours de lecture sur Apple TV, appuyez sur le bouton Menu de votre télécommande Siri. Faites défiler, puis cliquez sur l'icône des paroles en haut à droite de l'écran pour désactiver les paroles.

Comment trouver des lignes dans les paroles d'une chanson sur Apple TV

Lorsque de la musique est diffusée sur votre Apple TV, vous pouvez laisser les paroles défiler, ou bien aller à un endroit précis. Il suffit d'utiliser la télécommande pour vous déplacer de haut en bas à l'emplacement souhaité.

C'est parti pour le karaoké sur Apple TV

Voilà, vous êtes parés organiser votre soirée karaoké à tout moment en quelques secondes grâce à votre Apple TV. L'astuce fonctionne sur tous les modèles comme l'Apple TV HD ou l'Apple TV 4K. Encore une fois, le seul bémol est qu'elle ne surligne pas chaque mot en cours dans la chanson comme dans ce qu'on trouve dans les bons vieux bars. Si cela vous manque, il faudra alors télécharger une app tierce comme Smule.