Apple a trouvé comment faire adopter son nouveau CarPlay

Apple n'a, semble-t-il, toujours pas réussi à persuader la majorité des constructeurs automobiles d'adopter son CarPlay de nouvelle génération, dans laquelle sa propre interface utilisateur prend en charge la totalité, du moins la majeure partie, des écrans du véhicule.



Mais une fonctionnalité du nom de "punch-through" pourrait être le compromis qui permettra à l'entreprise d'atteindre au moins une partie de son objectif.

La fonction "punch-through", que l'on peut traduire ici par "basculement" a été initialement conçue pour permettre à l'interface utilisateur d'une marque automobile de prendre le relais dans des cas spécifiques, comme l'activation automatique des caméras de recul lorsque la marche arrière est enclenchée. L'idée étant donc de l'étendre à d'autres usages, afin de satisfaire tout le monde.

Une version prometteuse de CarPlay

Le système CarPlay actuel, lancé il y a tout juste dix ans, est très simple. Connectez votre iPhone à votre voiture via un écran avec ou sans fil, et l'interface d'Apple s'affiche sur l'un des écrans de la voiture.



Mais en 2022, lors de la WWDC, la firme américaine a annoncé une première grande évolution pour CarPlay. L'objectif est d'offrir une intégration plus poussée, dans laquelle les systèmes de la voiture transmettraient des données à l'iPhone, qui prendrait alors le contrôle de tous les écrans de la voiture ou de plusieurs d'entre eux pour afficher les indicateurs et contrôles d'un tas de paramètres, de la vitesse à la position des sièges en passant par la climatisation, le niveau de carburant et plus encore comme la radio.



Au moment de l'annonce, une liste assez impressionnante de constructeurs automobiles était censée participer au projet : Land Rover, Mercedes-Benz, Lincoln, Audi, Volvo, Honda, Nissan, Ford, Jaguar, Acura, Polestar, Infiniti et Renault. Porsche et Aston Martin seraient les premiers sur les rangs. Finalement, la liste s'est réduite comme peau de chagrin. Pire, rien n'a été lancé, deux ans plus tard, avec des marques comme Mercedes qui ont expliqué qu'il n'en ferait pas partie. L'entreprise se concentre plutôt sur son propre système d'exploitation Mercedes-Benz, qui devrait être lancé l'année prochaine.

Le compromis d'Apple

Si Apple souhaitait que son interface utilisateur prenne le contrôle de tous les écrans de la voiture, l'entreprise a rapidement reconnu qu'il y aurait des exceptions à cette règle.

Par exemple, l'interface utilisateur d'Apple ne pourrait rien apporter à un dispositif tel qu'une caméra de recul en marche arrière - il suffit que la vue arrière occupe l'écran. Par ailleurs, certains constructeurs automobiles veulent conserver la main sur des fonctions avancées et spécifiques.



Pour répondre à ces deux cas de figure, CarPlay nouvelle génération propose une fonctionnalité appelée "punch-through". Dans ce cas, les systèmes de la voiture indiquent à CarPlay qu'ils doivent reprendre le contrôle des écrans. Mieux, comme le note The Verge, rien n'empêche les constructeurs automobiles d'utiliser la fonction "punch-through" quand ils le souhaitent.

Les constructeurs automobiles peuvent utiliser l'interface punch-through pour tout ce qu'ils veulent et même relier les boutons de CarPlay à leur propre interface.

Là réside probablement la clé du succès. Au lieu d'être éclipsée par le nouveau CarPlay, le système des constructeurs peuvent décider des parties qu'elles veulent absolument contrôler.

Cela ressemble beaucoup à une prise de conscience de la part d'Apple que les constructeurs automobiles ne vont pas abandonner leurs interfaces - d'autant plus qu'ils ont déjà investi dans la conception de ce type d'interfaces personnalisées pour leurs systèmes natifs, dont beaucoup fonctionnent désormais sur Unreal Engine avec de nombreuses animations amusantes et intègrent des services Google tels que Maps. Permettre aux constructeurs automobiles d'utiliser ces interfaces via CarPlay pourrait enfin accélérer l'adoption - mais cela pourrait aussi créer un cauchemar d'interfaces mixtes.

Contrairement au premier CarPlay, véritable "add-on" qui permet aux clients d'avoir une extension de leur iPhone dans la voiture, la nouvelle génération de CarPlay adopte une approche "tout ou rien", où les marques automobiles doivent complètement céder le contrôle des écrans, et c'est beaucoup plus difficile à vendre. Pourtant, chacun a développé son propre système d'infodivertissement, l'utilisant pour son image de marque mais aussi pour vendre des options. Les constructeurs comme BMW en sont particulièrement friands.



Avec une option de décrochage, Apple ouvre la porte. Mais il faudra voir comment les constructeurs vont, s'ils le font, mettre en oeuvre le nouveau CarPlay. Les premiers à le faire seront Porsche et Aston Martin, autrement dit pas la voiture de monsieur Tout-le-monde



En attendant, jetez un coup d'oeil à la dernière présentation de CarPlay 2.0 par Apple, c'était lors de la WWDC 24.