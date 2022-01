Meta abandonne le développement de son OS maison pour ses casques AR et VR

Il y a 2 heures

Casques

Julien Russo

1



Alors que Meta (ex-Facebook) se présente comme l'entreprise qui rendra accessible le Metaverse à des millions de personnes à travers le monde, la firme de Mark Zuckerberg semble être tombée sur un os en ce qui concerne le développement de son système d'exploitation. En effet, selon un rapport de The Information, Meta a abandonné l'idée de créer son propre OS pour l'inclure dans ses casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Mauvaise nouvelle pour Meta

Toujours bien renseigné sur ce qui se passe en interne chez Meta, le média The Information a expliqué dans un rapport que Mark Zuckerberg et le reste de la direction ont ordonné à l'équipe dédiée de stopper le projet de développement d'un système d'exploitation pour casque AR/VR.

Il y a 3 ans, Meta avait recruté une masse de développeurs pour participer à un projet inédit et de grande ampleur : créer un OS maison pour les appareils de réalité virtuelle Oculus et les futures lunettes de réalité augmentée.



Selon les indiscrétions, Meta aurait dépensé des sommes colossales sur ce projet, à commencer par les moyens techniques apportés, mais aussi les salaires des développeurs puisqu'il y avait tout de même plus de 300 employés sur ce projet.

Si Meta n'exclut pas de revenir sur sa décision dans les années à venir, la vision de l'entreprise se fera avec la version modifiée d'Android baptisée "VROS", elle est déjà proposée sur le casque Oculus Quest 2 ainsi que sur d'autres appareils Oculus.

Le rapport ne révèle pas pourquoi Meta a brutalement abandonné ce projet qui aurait pu offrir une meilleure expérience utilisateur aux propriétaires des casques Oculus. Il est vrai que développer un système d'exploitation qui fonctionne en homogénéité sur un ou plusieurs appareils ciblés, c'est complètement différent d'un OS qui est modifié pour un produit spécifique après développement.



Il est expliqué que pour le moment, Mark Zuckerberg a fait le choix de maintenir l'utilisation de VROS sur les produits Oculus, l'entreprise continuera à se concentrer autour de la modification de la version open source d'Android.

Cette décision est sans aucun doute un coup dur pour Meta qui mentionnait il y a peu "vouloir plus d'indépendance" et développer son propre logiciel et matériel.

La firme de Cupertino va-t-elle réussir où Meta a échoué ?

En parallèle de ce qui se passe chez Meta, on retrouve Apple qui travaille aussi sur un casque de réalité augmentée et réalité virtuelle depuis plusieurs années. Pour que ce projet inédit voie le jour, Apple n'aura pas d'autres choix que de proposer son propre OS puisqu'il est inconcevable que le géant californien utilise une version modifiée d'Android comme le fait Meta.



rOS (le nom du système d'exploitation d'Apple) devrait permettre une expérience similaire aux autres appareils de l'écosystème, entendez par là des applications ainsi qu'un App Store qui sera alimenté par des milliers d'apps.

Les rumeurs ont affirmé que rOS devrait être l'OS du casque AR/VR, mais aussi des lunettes en réalité augmentée qui sortiront dans les prochaines années !



Le développement de rOS a commencé dès 2017 en interne chez Apple, les indiscrétions du journaliste Mark Gurman de Bloomberg ont révélé que ce nouvel OS sera entièrement basé sur iOS avec des commandes gestuelles ainsi qu'une intégration de Siri avec probablement une détection de "Dis Siri".