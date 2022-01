Casque AR/VR : Apple ne veut pas du métavers !

Accessoires Apple

Medhi Naitmazi

Il ne fait plus aucun doute qu'Apple dévoilera son premier casque de réalité mixte cette année, en mettant l'accent sur un mélange entre les expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Alors que de nombreuses entreprises, Meta en tête, redoublent d'efforts pour promouvoir l'idée d'un "métavers", un nouveau rapport de Bloomberg indique que l'objectif d'Apple est tout le contraire.

Pas de metaverse chez Apple

Dans la dernière édition de sa newletter Power On, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, rapporte qu'on lui a dit clairement que l'idée d'un metaverse est "hors limites" en interne chez Apple. Il s'agit, bien entendu, d'une différence radicale par rapport à la stratégie de Facebook notamment.

Voici un mot que je serais choqué d'entendre sur scène lorsque Apple annoncera son casque : métavers. On m'a dit assez directement que l'idée d'un monde entièrement virtuel dans lequel les utilisateurs peuvent s'évader - comme c'est le cas dans la vision du futur de Meta Platforms/Facebook - est hors de question chez Apple.

Au lieu de cela, Apple se concentrerait sur un casque de réalité mixte qui serait utilisé pour "une large gamme de jeux, de communication et de consommation de contenu", mais qui ne serait pas un appareil pour toute la journée.



Les rumeurs actuelles indiquent que le premier casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle d'Apple pourrait être annoncé à la WWDC 2022, afin de préparer les développeurs à une sortie en fin d'année. Le caque devrait présenter un design high-tech avec une configuration innovante à trois écrans. En revanche, le prix serait comme souvent chez Apple, très haut perché avec des rumeurs l'annonçant à 3000 dollars.



Que pensez-vous de la stratégie d'Apple en matière de réalité augmentée et virtuelle ? Croyez-vous à un monde virtuel ou plutôt à une vie réelle améliorée ?