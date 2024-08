Le Japon veut imiter l'UE et casser le monopole d'Apple (màj : loi passée)

Après l'Union européenne et les États-Unis, c'est au tour du Japon de se pencher sérieusement sur le cas du duopole Apple/Google et surtout de l'App Store qui n'aime pas vraiment la concurrence. Un projet de loi actuellement à l'étude qui pourrait une nouvelle fois s'avérer comme une défaite pour Tim Cook et ses équipes.

L'App Store bousculé partout dans le monde

D'après les informations du Japan Times, le Japon aurait pour objectif d'imiter l'Union européenne avec son nouveau projet de loi numérique (DMA) pour stopper ou à minima réduire le monopole d'Apple avec son App Store. Il en va de même pour le duopole avec Google.



Créé en 2023, ce projet de loi serait en ce moment même proposé et analysé auprès du Parlement japonais. S'il est adopté, il forcerait Apple à ouvrir son App Store et donc à faire de la place aux concurrents, les fameux stores alternatifs.

Initialement, le verdict final est prévu pour le 23 juin 2024, dans moins d'un mois. Si les deux entités concernées, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, approuvent cette nouvelle loi, alors elle sera définitivement validée. Si tel était le cas, elle s'appliquerait d'ici fin 2025 ou début 2026, afin de laisser le temps à Apple de s'organiser.



Pour rappel, même son pays natal s'attaque à la puissance démesurée d'Apple. Bien que la pomme croquée ait récemment demandé l'annulation de ce procès, la justice américaine, par l'intermédiaire du DoJ, aurait la ferme intention d'enfin régler certains dossiers sensibles qui traînent depuis bien trop longtemps.



Dans quelques mois, les utilisateurs d'iPhone pourront probablement installer des applications hors App Store, ce qui va permettre l'émergence de magasins tiers comme ceux de Xbox et PlayStation en préparation, mais aussi Epic Games. Actuellement, seul AltStore et SetApp se sont lancés.





Comme le rapporte Kyodo News, le parlement japonais a adopté mercredi une loi antitrust qui empêche les grandes entreprises technologiques comme Apple et Google de restreindre la vente et la distribution d'applications sur leurs plateformes par des tiers. La loi oblige également les entreprises à laisser les développeurs utiliser les plateformes de paiement de leur choix plutôt que les plateformes natives.