Le Japon veut aussi forcer le sideloading chez Apple et Google

Le gouvernement japonais a récemment élaboré une série de règles dans le but d'ouvrir à la concurrence les boutiques d'applications pour smartphones des géants américains de la technologie, Apple et Google.



Ces règles imposeront aux deux entreprises, qui dominent le marché des systèmes d'exploitation pour smartphones, de permettre aux utilisateurs de télécharger des applications en utilisant des services autres que leurs propres magasins d'applications. Cette mesure, appelée "Sideloading", vise à stimuler la concurrence et à faire baisser les prix des applications.

Après l'Europe, le Japon en 2024

Actuellement, le marché des systèmes d'exploitation pour smartphones est quasiment complètement contrôlé par iOS d'Apple et Android de Google. Les deux géants américains ont la main mise sur le processus d'installation et de paiement sur iPhone, iPad et les appareils Android.



Le gouvernement japonais prévoit de dresser une liste des pratiques interdites afin de les empêcher de favoriser leurs propres services et plateformes de paiement.



Ces réglementations ont été élaborées par l'unité gouvernementale chargée de la concurrence sur le marché numérique, dirigée par Hirokazu Matsuno, secrétaire général du cabinet. Le gouvernement prévoit de soumettre la législation correspondante lors de la session ordinaire du parlement l'année prochaine.

App Store tiers

Actuellement, Apple empêche les utilisateurs d'iPhone de télécharger des applications en dehors de son App Store, tandis que 97 % des utilisateurs d'Android téléchargent des applications via la boutique Google Play, bien que Google autorise le sideloading (chargement latéral en français).

Les deux entreprises interdisent également aux fournisseurs d'applications tiers d'accepter des paiements de la part des utilisateurs via une plateforme de paiement autre que celle d'Apple ou de Google. Ces fournisseurs se plaignent des commissions élevées, pouvant atteindre 30 %, prélevées par Apple et Google pour ces paiements. C'est de là qu'est partie la bataille juridique entre Epic Games et Apple après le retrait de Fortnite.



Selon les nouvelles règles, Apple et Google seront tenus de permettre aux utilisateurs de télécharger des applications à partir d'autres boutiques d'applications, à condition que ces boutiques prennent des mesures adéquates en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Les paiements tiers

Mais ce n'est pas tout. Les deux entreprises devront également permettre à leurs clients d'effectuer des paiements via des plateformes tierces. C'est déjà le cas en Corée du Sud par exemple.

Les applications pré-installées

Le gouvernement japonais considère également comme problématique le fait que les applications d'Apple ou de Google soient préinstallées sur les iPhones et les smartphones Android. La Russie a déjà fait plier la firme de Cupertino sur ce point.



En conséquence, les deux entreprises devront permettre aux utilisateurs de supprimer facilement ces applications et ne pas favoriser leurs propres services dans leurs moteurs de recherche. Les deux sociétés ciblées ont donc du pain sur la planche avec trois piliers de leur stratégie à modifier, si la loi passe l'an prochain.



D'ici là, Apple devrait d'ailleurs s'ouvrir au sideloading avec iOS 17, mais seulement en Europe où l'UE lui a mis un ultimatum.