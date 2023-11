Selon une analyse de LinkedIn, Google débauche facilement les talents chez Apple !

Quand on est une entreprise comme Apple, on débauche facilement à la concurrence les « petits génies » qui peuvent aider à faire avancer les projets en cours, cependant, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils resteront sur le long terme. LinkedIn a observé vers quelle entreprise vont le plus les salariés Apple, Google figure en tête de liste !

Les salariés Apple vont principalement chez Google quand ils démissionnent

Un récent rapport de Switch on Business a analysé les tendances de mobilité professionnelle dans l’industrie technologique en s’appuyant sur des données de LinkedIn. Ce rapport révèle des informations interessantes sur la dynamique de l’emploi entre les grandes entreprises technologiques. Selon l’étude, Google se distingue comme la destination principale pour les anciens employés d’Apple. Cette tendance relève encore une fois la compétitivité pour les talents dans la Silicon Valley, où Google semble avoir un avantage dans l’attraction des talents d’Apple. Les employés quittant Apple pour rejoindre Google pourraient être motivés par divers facteurs, tels que les opportunités de carrière, les avantages offerts ou encore la culture d’entreprise.



Les sources principales des employés d’Apple sont variées et comprennent des géants comme Intel, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Tesla, Nvidia, Adobe et Meta. Notamment, Apple a acquis la division des modems pour smartphones d’Intel en 2019 pour 1 milliard de dollars, ce qui pourrait expliquer une partie des mouvements de personnel entre ces deux entreprises.

Et les destinations ?

En examinant les destinations des ex-employés d’Apple, l’étude constate que, après Google, Amazon et Meta sont les choix les plus populaires, suivis de Microsoft, Tesla, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel et Oracle. Cette distribution montre que les compétences et l’expérience acquises chez Apple sont hautement valorisées à travers l’industrie.



Lorsqu’il s’agit de recruter de nouveaux talents, Apple semble suivre une stratégie différente de ses concurrents. Seulement 5,7 % de ses employés proviennent d’autres géants technologiques, ce qui contraste fortement avec les pratiques de Meta, Google et Salesforce, qui recrutent respectivement 26,5 %, 25,1 % et 20,7 % de leurs employés parmi les grandes entreprises technologiques.



Ces statistiques soulignent l’importance des stratégies de recrutement et de rétention dans le secteur technologique hautement compétitif. Les différences dans les pourcentages de recrutement entre ces entreprises pourraient refléter des différences dans la culture d’entreprise, les stratégies de croissance, ou encore les avantages offerts aux employés. Ces éléments sont cruciaux pour comprendre comment les entreprises attirent et conservent les talents dans un marché du travail en constante évolution.



