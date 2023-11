Google veut que l'Europe classe iMessage en Gatekeeper pour forcer son ouverture

La Commission européenne étudie attentivement le cas d'iMessage, afin de déterminer si le service d'Apple relève de la loi sur les marchés numériques (DMA) et doit donc être soumis aux règles d'interopérabilité. Google et les opérateurs concernés, dont Orange, ont envoyé une lettre au régulateur européen, arguant que iMessage devrait être considéré comme un service "de base", sous-jacent qu'il soit compatible avec le protocole RCS.

Apple n'est pas d'accord

Apple a fait valoir cette année qu'iMessage n'était pas assez important pour être considéré comme un service de garde-barrière selon les seuils d'utilisateurs de la DMA (45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne). Les régulateurs de l'UE enquêtent actuellement et ont jusqu'au mois de février pour décider si iMessage rejoindra WhatsApp et Messenger de Meta en tant que "gatekeeper", soit une barrière impossible à franchir pour la concurrence.

Selon le Financial Times, des dirigeants de Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica et Orange - les plus grands opérateurs européens - ont récemment plaidé en faveur de l'inclusion d'iMessage afin qu'il soit interopérable avec les services de messagerie concurrents, ce qui serait "bénéfique pour les consommateurs et les entreprises européens".

Il est primordial que les entreprises puissent atteindre tous leurs clients en tirant parti de services de communication modernes dotés de fonctions de messagerie enrichies.



Avec iMessage, les utilisateurs professionnels ne peuvent envoyer des messages enrichis qu'aux utilisateurs d'iOS et doivent s'en remettre aux SMS traditionnels pour tous les autres utilisateurs finaux.

Google pousse fort

Entre-temps, Google se prépare à cette éventualité et a annoncé en juillet son soutien à une norme interopérable de communication cryptée de bout en bout : la spécification Message Layer Security (MLS) de l'Internet Engineering Task Force (RFC 9420). Elle prévoit d'intégrer le protocole MLS dans Google Messages et dans Android de manière générale.



À date, la communication entre un Android et un iPhone passe par les bons vieux SMS, sauf si vous utilisez une plateforme comme WhatsApp. Google demande depuis des années que l'iPhone prenne en charge le protocole RCS afin que ces conversations inter-systèmes bénéficient de fonctionnalités riches telles que les accusés de lecture, les indicateurs de frappe ou encore des médias de meilleure qualité.



Même si l'UE obtient gain de cause, Apple n'aura pas besoin d'ouvrir iMessage dans les autres régions, à moins que ces dernières empruntent le même chemin. Les américains n'ont par exemple aucune velléité particulièrement à ce propos.