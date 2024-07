Google ne veut plus éliminer les cookies tiers dans Chrome

Google change d'avis et n'entend plus supprimer les cookies tiers dans son navigateur Chrome. Pourtant, le géant de la recherche sur Internet avait précédemment indiqué qu'il allait éliminer progressivement les cookies tiers d'ici à 2025. Google a annoncé sa nouvelle politique en matière de cookies sur son blog, dans lequel l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait plutôt de se concentrer sur le choix de l'utilisateur.

Google Chrome conservera les cookies

Plutôt que d'éliminer complètement les cookies tiers, ce qui constituerait notamment un sérieux problème pour le suivi publicitaire, Google introduira "une nouvelle expérience dans Chrome" conçue pour permettre aux utilisateurs de "faire un choix éclairé" applicable à l'ensemble de leur navigation sur le web.

Avant d'aller plus loin, rappelons ce qu'est un cookie d'après la CNIL :

Les cookies « tiers » sont les cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même : ces cookies peuvent aussi être nécessaires au bon fonctionnement du site mais ils servent majoritairement à permettre au tiers de voir quelles pages ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.

En 2020, le concurrent d'Apple avait annoncé son intention de supprimer progressivement la prise en charge des cookies tiers dans Chrome d'ici 2022. Ce calendrier a été repoussé à plusieurs reprises en raison des plaintes des annonceurs et des problèmes de réglementation. Google a travaillé sur des outils "Privacy Sandbox" pour améliorer la protection de la vie privée tout en continuant à fournir des informations aux annonceurs, mais les cookies tiers resteront en place afin de ne pas perturber les éditeurs et les annonceurs.



L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) s'était opposée au projet de Google d'abandonner les cookies tiers, craignant que cela ne limite la concurrence dans le secteur de la publicité numérique. La CMA examine maintenant le nouveau projet de Google, qui vise à donner le choix à l'utilisateur.



Google ne prévoit pas de cesser de travailler sur ses API Privacy Sandbox, et l'entreprise affirme qu'elles s'amélioreront au fil du temps afin que les développeurs disposent d'une alternative aux cookies qui préserve la vie privée. Des contrôles de confidentialité supplémentaires, tels que la protection IP, seront ajoutés au mode Incognito de Chrome.



Pour l'instant, c'est donc le statu quo chez Google, l'entreprise discutant toujours avec les autorités de régulation.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome