Google Chrome reçoit une mise à jour suite à un problème de gestionnaire de mot de passe

Étant le navigateur internet le plus utilisé à travers le monde, Google Chrome a une immense responsabilité sur la fiabilité et la sécurité. Un récent « couac » a eu lieu concernant le gestionnaire de mot de passe du navigateur, ce qui a poussé Google a publier une mise à jour corrective d’urgence !

Google Chrome très réactif pour solutionner un problème avec le gestionnaire de mot de passe

Un bug majeur a récemment touché le gestionnaire de mots de passe intégré à Google Chrome, perturbant de nombreux utilisateurs. Entre le 24 et le 25 juillet dernier, environ 15 millions d’utilisateurs dans le monde ont été incapables d’accéder à leurs mots de passe sauvegardés ni d’enregistrer de nouveaux. Ce dysfonctionnement a rendu le gestionnaire de mot de passe complètement paralysé, tant pour la consultation que pour l’enregistrement des données.



Les premières plaintes ont rapidement émergé sur les forums d’entraide et ont été signalées directement à Google. Le problème était principalement lié à la version 127 de Chrome sur Windows, mais à peut-être aussi touché des utilisateurs macOS.

Face à cette situation critique, Google a réagi rapidement en identifiant la cause du bug et en publiant un correctif pour résoudre le problème. Dans un communiqué, Google a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée par cette panne, l'entreprise a rappelé son engagement à améliorer la stabilité et la sécurité de ses services.



Les utilisateurs de la version affectée de Chrome sont invités à mettre à jour leur navigateur dès que possible pour garantir un fonctionnement optimal du gestionnaire de mots de passe et retrouver l’accès sécurisé à leurs données personnelles.



Source

Télécharger l'app gratuite Google Chrome