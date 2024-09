iMessage va échapper à la réglementation de l’Europe qui oblige l’ouverture des messageries

Il y a plusieurs mois, l'Europe dévoilait un projet inédit : celui d'obliger les messageries instantanées à communiquer entre-elles. Cette opération de grande ampleur va permettre de "casser les barrières" entre les utilisateurs WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger... Ce qui permettra de choisir l'application que l'on préfère sans avoir besoin d'en avoir une dizaine d'installé sur son iPhone pour parler avec tout le monde.

iMessage devrait échapper aux nouvelles règles de l'Union européenne

Récemment, Apple a fait un pas vers l'ouverture en annonçant son soutien pour RCS, un standard avancé pour les messages. Cette initiative marque une évolution majeure pour iMessage, permettant une meilleure communication entre les utilisateurs d'iPhone et les utilisateurs Android. Cela pourrait être un pas vers la réduction des barrières entre différents écosystèmes de communication.



Un rapport de Bloomberg suggère que l'UE pourrait exempter iMessage de devenir plus interopérable avec d'autres plateformes de messagerie. Cette décision soulève des questions sur l'équilibre entre la préservation de l'écosystème unique d'Apple et l'ouverture au monde extérieur.



La DMA de l'UE vise à réguler les grandes entreprises technologiques pour assurer un marché équitable. L'inclusion d'iMessage dans ces réglementations pourrait contraindre Apple à ouvrir son service à d'autres plateformes, favorisant ainsi la concurrence et l'innovation.

Lancée en septembre 2023, cette enquête vise à déterminer si iMessage devrait être régulé par les règles de la DMA. Elle examine si iMessage possède une position de "gardien" sur le marché, ce qui justifierait une régulation accrue. Apple soutient que iMessage ne devrait pas être soumis aux dispositions d'interopérabilité de la DMA, arguant que son service n'est pas dominant en Europe. Cette position reflète la stratégie d'Apple de maintenir un écosystème fermé, tout en répondant aux exigences réglementaires.



Selon Bloomberg, l'UE pourrait favoriser Apple concernant iMessage. Cette décision pourrait être influencée par la popularité relative plus faible d'iMessage en Europe, comparée à d'autres applications de messagerie. En octobre, l'UE a envoyé des questionnaires pour évaluer l'impact d'iMessage et de services Microsoft. Cette démarche fait partie d'une évaluation plus large du marché de la messagerie en Europe. En septembre, Apple a obtenu un retrait temporaire d'iMessage des exigences de la DMA, en soutenant que le service n'était pas un "service" dominant en Europe.



L'enquête de l'UE sur iMessage se terminera en février 2024. Ses conclusions pourraient façonner l'avenir de la réglementation des services de messagerie en Europe, influençant potentiellement la stratégie d'Apple.